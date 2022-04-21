管委會拒送餐！竟要居隔者「自己想辦法」　黃珊珊下令：今起開罰

記者袁茵／台北報導

台北市12行政區居家照護於20日上線，但文山區華興里長陳峙穎反映，有社區要求外送員不可以上樓送餐，但管理員也無法配送食物，只能由居家隔離用戶自己想辦法的爭議。對此，台北市副市長黃珊珊宣布，台北市21日將下令，如果管委會拒絕外送員或市府人員送餐和物資，就得由管委會派人執行，否則將依法開罰。

原本表定星期一、三、五才召開市長防疫記者會的台北市政府，其餘由台北市衛生局主持，但因為21日發生台北市立聯合醫院副總院長確診一事，所以21日由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市立聯合醫院總院長璩大成於下午3時30分召開防疫記者會，不過柯文哲、黃珊珊還在居家隔離期間，採視訊方式進行。

針對台北市文山區華興里長陳峙穎反映，外送員送餐只能放在社區管委會，但管委會又因人力有限而不能送餐，竟然要居家隔離人員自行想辦法一事，黃珊珊表示，北市府21日會公告，管委會如果拒絕外送員或市府人員送物資或快篩劑，管委會必須要派人將物資送至居家隔離者家門口，如果拒絕就會依照《傳染病防治法》開罰。

黃珊珊說，希望管委會能體諒居家隔離者的生活與醫療需求，物資和物品必須讓居隔者拿到，因為居家隔離對象不可以離開家門，倘若管委會有所限制，就必須自己代勞。

針對管委會若違反北市府規定，將會被開罰多少金額？台北市衛生局表示，仍待疾管科確認與討論中。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）