　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門出現首例兒童確診！21日中午，衛生局接獲部立金門醫院通報1位有呼吸道症狀就醫患者，PCR陽性Ct值為10新冠確診者，經匡列採檢同住者，再揪出2然染疫，其中一人為8歲幼童。縣府考量風險，宣布該所國小預防性停課10天。

▲▼金門一家四口3人染疫。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門一家四口3人染疫，8歲童所就讀國小停課10天。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府指出，21日上午有一位30多歲家長身體出現畏寒、不適症狀，自行做了快篩發現陽性，緊急到院PCR採檢，檢測結果Ct值10確診。同住3名家人也趕緊到院檢測，檢測結果再揪2人確診，Ct值分別為17和12，一家四口共計3人染疫，目前尚未列案號。

▲▼金門一家四口3人染疫。（圖／記者林名揚翻攝）

▲縣府召開記者會說明疫情狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，目前匡列50多人，包括密切接觸者家人5人、公司員工16人、同班同學和老師17人、球館教練和學員7人，疫調持續進行中。

縣府秘書長陳祥麟指出，確診個案中有一名是8歲兒童，Ct值12，考量接受照護，因此確診者都被收治於醫院。

至於匡列隔離者，也考量幼童須有家長一人陪同，因此居家隔離者入住防疫旅館。縣府考量，此次家庭群聚中，所有1人採檢陰性，但是仍具有高風險性，因此該所國小預防性停課10天，並採取線上教學。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
18縣市737所園校停課　學生本土單日+355！
丫頭同場確診者！　急做PCR結果出爐
快訊／國泰醫院3護理師確診！院方緊急回應
富邦產「防疫保單」在這天以前續保　既有權益不變
快訊／管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令最高開罰15萬
柯文哲估全台1／3確診　揭「現在的問題」
被「腳交千金」逼聞腳　司機控吃案！警：被害人還沒報案
阿翰九天玄女降落爆紅　網激推「另1角色」：神到不行
阿妹演唱會狂燒「再+18例」　女師嗨完傳染給女童
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

結婚金飾被婆婆借走「給小姑用」！完婚後卻被妹婿拿走...她氣炸

彰化防疫記者會喊卡　原因是親友確診...縣長王惠美自主健康管理

確診怎麼辦？高雄「居家照護」9大QA懶人包　內含外送折扣碼

快訊／台中再傳員警確診　太平分局1人染疫「同辦公室快篩結果曝」

超高齡社會下食安守護人　嘉藥營養系培育優秀營養師

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

學生本土單日+355！總數首破3千人確診　18縣市737所園校停課

快訊／國泰醫院3護理師確診！院方證實：暫停確診足跡手術室

吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

台中監獄確診戒護員超高病毒量　1210受刑人採檢結果曝光

結婚金飾被婆婆借走「給小姑用」！完婚後卻被妹婿拿走...她氣炸

彰化防疫記者會喊卡　原因是親友確診...縣長王惠美自主健康管理

確診怎麼辦？高雄「居家照護」9大QA懶人包　內含外送折扣碼

快訊／台中再傳員警確診　太平分局1人染疫「同辦公室快篩結果曝」

超高齡社會下食安守護人　嘉藥營養系培育優秀營養師

高雄第3家！MO-MO壽喜燒鼎山家樂福4／25開幕　5月再開中和與板橋店

北約有成員國希望繼續打！　土耳其：他們希望弱化俄羅斯實力

林靖凱守游擊秀美技　江坤宇喊「帥！」給他100分

蔡淑臻變了！　酒醉「躺地唱歌」頹廢樣全被拍

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

萬海響應世界地球日　船隻已全部改用低硫油　號召員工一起投資地球

陳冠宇重訓傷到腰　樂天周日改派王溢正投兄弟

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

阿金好多毛！她親手織「狗毛圍巾」　洗淨、曬乾、紡線全程DIY

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

即／台中激增139例！阿妹演唱會再+9

本土疫情炸裂　陳時中揭與病毒共存時機

更多熱門

相關新聞

獨／橄欖球選手赴泰比賽染疫竟淪人球

獨／橄欖球選手赴泰比賽染疫竟淪人球

台灣橄欖球國家代表隊4月7日遠征泰國普吉島參加亞巡賽資格賽「7s Trophy」為國爭光，雖然比賽成績在亞洲國家6隊中排名第4，不如預期，結果傳出橄欖球國家代表隊的跑鋒、4號選手余天佑確診新冠肺炎，且根據台灣嚴格的入境防疫規定，余選手無法隨著中華橄欖球代表隊成員在12日搭機返台，截稿前他還獨自一人被丟在泰國普吉島旅館。

羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

周玉蔻確診匡列22人居隔　黃珊珊曝李秉穎「1狀況下需隔離」

周玉蔻確診匡列22人居隔　黃珊珊曝李秉穎「1狀況下需隔離」

宜蘭62處新足跡　喜互惠、八方雲集、麥當勞入列

宜蘭62處新足跡　喜互惠、八方雲集、麥當勞入列

她送巧克力給上海同學　反遭網暴崩潰

她送巧克力給上海同學　反遭網暴崩潰

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫金門

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面