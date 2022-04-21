快訊／金門首例兒童確診！一家4口「3人染疫」　國小停課10天

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門出現首例兒童確診！21日中午，衛生局接獲部立金門醫院通報1位有呼吸道症狀就醫患者，PCR陽性Ct值為10新冠確診者，經匡列採檢同住者，再揪出2然染疫，其中一人為8歲幼童。縣府考量風險，宣布該所國小預防性停課10天。

▲金門一家四口3人染疫，8歲童所就讀國小停課10天。（圖／記者林名揚翻攝）

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縣府指出，21日上午有一位30多歲家長身體出現畏寒、不適症狀，自行做了快篩發現陽性，緊急到院PCR採檢，檢測結果Ct值10確診。同住3名家人也趕緊到院檢測，檢測結果再揪2人確診，Ct值分別為17和12，一家四口共計3人染疫，目前尚未列案號。

▲縣府召開記者會說明疫情狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，目前匡列50多人，包括密切接觸者家人5人、公司員工16人、同班同學和老師17人、球館教練和學員7人，疫調持續進行中。

縣府秘書長陳祥麟指出，確診個案中有一名是8歲兒童，Ct值12，考量接受照護，因此確診者都被收治於醫院。

至於匡列隔離者，也考量幼童須有家長一人陪同，因此居家隔離者入住防疫旅館。縣府考量，此次家庭群聚中，所有1人採檢陰性，但是仍具有高風險性，因此該所國小預防性停課10天，並採取線上教學。