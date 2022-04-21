苗博雅、簡舒培斥造謠　楊寶楨反要求向防疫人員說謝謝

▲台灣民眾黨市議員參選人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

資深媒體人周玉蔻21日自爆確診新冠肺炎，引起政壇熱議。對此，民眾黨發言人楊寶楨質疑曾與周玉蔻同台的北市議員簡舒培、苗博雅，不用隔離嗎？但簡、苗2人在被匡列後即進行居家隔離，2人也反擊楊，沒有查證，就亂打，不知道是什麼心態？

楊寶楨在臉書表示，簡舒培議員和苗博雅議員近3日也參與周玉蔻主持的電視政論節目，時長約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？

楊寶楨說，台北市長柯文哲開會戴口罩都隔離了，簡舒培和苗博雅兩位台北市議員請別雙標喔；因為疫情嚴峻，地方公務員很忙，希望兩位議座行行好，不用等到匡列通知，請像陳時中指揮官說的「自主應變」，做好自身防疫工作，該隔離就隔離吧。特別是苗議員別學綠營雙重標準的壞習慣，更不要讓全台灣陪妳坐牢。

對此，苗博雅在該貼文底下怒批楊寶楨，沒查證就造謠生事，很開心嗎？你以後問政也都不查證就亂砲嗎？苗並表示，自己早上快篩陰性，自主管理足不出戶。下午接到衛生局匡列通知，立刻按照衛生局的指示隔離。

簡舒培也在臉書表示，因與確診者PCR陽性前二日有密切接觸需匡列居隔10日，「我18日上蔻姐節目，所以被匡列為密切接觸者，依照防疫指引居隔10日」；簡還不忘補刀，如果連台北府防疫人員做了什麼都不知道，就亂造謠亂批評，這就是防疫豬隊友。

對此，楊寶楨表示，當時看苗議員未發臉書，簡議員也只在臉書上講到快篩陰性，加上因為涉及個資，也不可能向衛生單位求證相關資訊。因此根據當時她們的臉書資訊以及新聞報導，才寫臉書文，用問句的方式提醒她們是否應該被隔離。

楊寶楨也在臉書留言處提到，簡議員和苗議員曾經質疑過北市府的「精準疫調」，而今天協助她們進行匡列隔離的這群人，就是去年被她們汙衊羞辱的公務員，請好好跟他們說聲對不起，也說聲謝謝。