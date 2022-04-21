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社會 社會焦點 保障人權

獨／中華橄欖球選手赴泰比賽染疫淪人球　官員一句話讓他心寒

記者張君豪／台北-泰國連線報導

台灣橄欖球國家代表隊4月7日遠征泰國普吉島參加亞巡賽資格賽「7s Trophy」為國爭光，雖然比賽成績在亞洲國家6隊中排名第4，不如預期，結果傳出橄欖球國家代表隊的跑鋒、4號選手余天佑確診新冠肺炎（COVID-19），且根據台灣嚴格的入境防疫規定，余選手無法隨著中華橄欖球代表隊成員在12日搭機返台，截稿前他還獨自一人被丟在泰國普吉島旅館。中華台北橄欖球協會內部人員希望政府適度放寬入境防疫需檢附陰性證明規定，避免選手被丟包境外無人聞問的狀況再度發生。

▲中華7人制橄欖球代表隊跑鋒余天佑赴泰國比賽確診，遭台灣拒絕入境迄今仍在普吉島滯留相當離譜。（圖／翻攝臉書）

▲中華7人制橄欖球代表隊跑鋒余天佑（圖左一）赴泰國比賽確診，遭台灣拒絕入境，迄今仍在普吉島滯留。（圖／翻攝臉書）

為國爭光放下手邊學業、打工出國比賽，得不到應有的待遇和尊重是不少體育選手切身之痛，台灣橄欖球代表隊這次出征泰國，跑鋒選手余天佑放下學業及課餘打工工作，靠著教練和師長幫忙募得經費後自費出國參賽，原本希望能打入亞巡賽資格賽前2名，就可挑戰後續國際大賽。

▲中華7人制橄欖球代表隊跑鋒余天佑赴泰國比賽確診，遭台灣拒絕入境迄今仍在普吉島滯留相當離譜。（圖／記者張君豪攝）

▲中華7人制橄欖球代表隊跑鋒余天佑赴泰國比賽確診，遭台灣拒絕入境迄今仍在普吉島滯留淪人球，記者透過手機視訊連線採訪請他說明原委。（圖／記者張君豪攝）

余天佑接受《東森新媒體ETtoday》連線訪問表示，他與代表隊4月7日到泰國、賽程結束預計12日返台，但他10日周日下午接受PCR篩檢確診，且Ct值低於30，代表隊立即通知當地衛生機關、選手被安排隔離，但後來負檢發現Ct值高於30，根據泰國防疫法規不需隔離，但因台灣入境管制需有陰性證明才能入境，余天佑就被丟在泰國普吉島，迄今無法回台。

中華橄欖球隊雖然先行離境，但領隊吳東明仍盡力在當地陪伴選手，直到19日吳姓領隊才因在台有事務要處理搭機返台；余接受訪問相當心寒，認為他拋下學業、工作代表台灣出賽，卻因確診被政府當人球丟在泰國，他身上幾無分文，全靠普吉島當地台商張會長接濟三餐並提供清冠藥物、維他命及餐飲，確保日常生活無虞。

余天佑表示，他曾看到今年2月，中華女足代表隊在印度出賽染疫、代表隊有6名選手在印度確診的新聞；余隔離期間寫陳情書向中華台北橄協理事長，請他轉呈給體育署官員求助，協助選手返台。

結果體育署的回覆竟是：「因女足比較多人染疫，你只有一個人，所以請你好好在泰國取得陰性證明再回來」，余天佑黯然表示「我聽到只有心寒和失望」，「明明都是為國家為國家出去比賽、女足染疫政府可以幫忙協助返台、這個標準還要區分人數也太誇張了。」

余天佑只能安慰自己，自己一個人確診，總比橄欖隊全隊選手確診來的好，他只對當初排除學業工作、想盡力為國爭光到泰國比賽，結果因確診被國家丟在泰國，變成另類的防疫人球，身陷窘境令他始料未及，體育署官員那句「等你取得陰性證明再回來」深深烙印在這位熱血的年輕選手心中。對於出國比賽變成有家歸不得的人球，余天佑僅希望能儘速返台，結束這場噩夢。

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