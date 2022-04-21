俄5／9前要有重大勝利！高度空襲猛攻烏克蘭　向北約開止戰條件

▲俄羅斯向北約開出停止特別軍事行動的條件。圖為俄羅斯軍隊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外交部高階官員波利什楚克（Alexey Polishchuk）接受俄媒塔斯社訪問時透露，當北約（Nato）停止利用烏克蘭領土威脅俄羅斯時，莫斯科政府就會停止在烏克蘭的特別軍事行動。另據英國國防情資，俄羅斯可能想在5月9日勝利日慶祝活動之前取得重大勝利，持續保持空中高度攻擊行動，壓制摧毀烏克蘭防空能力。

「只要俄羅斯完成任務，軍事行動就會結束」，波利什楚克表示，其中包括保護頓巴斯地區和平的人民、烏克蘭非軍事化及非納粹化，還有北約國家透過烏克蘭領土對俄羅斯產出的威脅。

不過波利什楚克並未詳述北約如何透過烏克蘭領土威脅俄羅斯。依據他的說法，俄軍行動仍持續按照計畫進行，「所有目標都將會實現」。

另據英國國防部最新情報報告，俄羅斯可能想在5月9日勝利日慶祝活動之前取得重大勝利，而這也將影響俄軍接下來的推進速度及力道。俄軍在占領基輔的行動失敗後，把重心轉向烏克蘭東部頓巴斯地區，朝頓內茨克州克拉馬托爾斯克城市（Kramatorsk）前進，當地持續受到火箭攻擊。

報告稱，俄方持續保持空中高度攻擊行動，試圖為烏東此波進攻攻勢提供近距離空中支援，壓制摧毀烏克蘭防空能力。

►普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫與「新男友」出國度假 不再返回俄國

►5／9勝利日倒數！ 蘇聯「勝利旗」現蹤烏克蘭赫爾松、烏東小鎮

►美媒：俄高層漸擔心普丁可能動核彈 繼續入侵將釀「災難後果」