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普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫與「新男友」出國度假　不再返回俄國

▲▼普丁36歲的大女兒沃倫索娃。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

▲普丁36歲（將滿37歲）的大女兒沃倫索娃。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯總統普丁向烏克蘭發起侵略行動後，普丁女兒們的動向備受各界媒體關注，其中美國、歐盟、日本陸續針對普丁大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）頒布制裁措施，凍結資產。戰事爆發後，沃倫索娃便計畫與離婚後所交往的新男友前往國外慶生度假，不過卻慘遭父親普丁禁足。

根據《每日郵報》，俄羅斯首都莫斯科當地傳出一篇報導，指出普丁從事基因遺傳學研究的大女兒沃倫索娃，日前正計畫飛往一個相對「友好」的國家，在熱帶海灘上度假，同時與她在婚姻破裂後新交往、小4歲的對象納戈爾尼（Yevgeny Nagorny）一同前往，作為交往後的一次浪漫之旅，慶祝她的37歲生日，無奈卻慘遭父親普丁拒絕。

俄羅斯聯邦對外情報局內部消息人士在自己所開設的Telegram頻道「General SVR」上透露這項晴天霹靂的消息，表示普丁在得知女兒沃倫索娃的計畫後，斷然表示拒絕，除了加強對沃倫索娃的安全保護，更拒絕其出境，理由是根據情報當局所掌握到的訊息，沃倫索娃出國後並不打算返回俄羅斯。

▲▼展現出女性菁英風範的沃倫索娃穿上爆乳泳裝。（圖／翻攝自EAST2WEST NEWS）

▲展現出女性菁英風範的沃倫索娃穿上爆乳泳裝。（圖／翻攝自EAST2WEST NEWS）

據悉，沃倫索娃是普丁與前妻、俄羅斯前第一夫人柳德米拉•普丁娜（Lyudmila Putina）之間所生的女兒，其在基因遺傳學、兒童罕見疾病、侏儒症擁有專業，是俄羅斯衛生部國家內分泌醫學研究中心首席研究員，她曾與一名北約上校的兒子、荷蘭富豪法森（Jorrit Faassen）結婚，兩人之間有一個現年8歲的俄荷混血兒子。

由於西方國家對俄羅斯實施的制裁措施，沃倫索娃目前被禁止到西方國家旅行，她早些時候喜歡前往歐洲。從外界透露的照片中顯示，早在2019年時，沃倫索娃在前往義大利薩萊諾參加一場醫師朋友的婚禮，她與納戈爾尼拍攝合照，當時她似乎早已懷有身孕。

▲▼沃倫索娃的新男友納戈爾尼，兩人早在2019年便一同前往義大利出席醫師朋友的婚禮。（圖／翻攝自Roma Khly ustov）

▲沃倫索娃的新男友納戈爾尼，兩人早在2019年便一同前往義大利出席醫師朋友的婚禮。（圖／翻攝自Roma Khly ustov）

根據獨立媒體《Meduza》、《Nastoyashchee Vremya》，納戈爾尼在與沃倫索娃見面後，得到一份年薪約9萬英鎊（約新台幣343萬元）的工作，同時被「金屋藏嬌」在一棟擁有3間臥室、4間浴室、1間儲藏室、圖書館、燃木壁爐與私人露臺的高級保安豪宅中。

納戈爾尼就讀莫斯科財經法律大學（Moscow University of Finance and Law）的海關系，後來在一間海關與化肥公司工作，並表現出反對普丁的態度。

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