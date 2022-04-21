烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

▲波多利雅科20日提出最新談判條件。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／編譯

烏克蘭總統顧問、首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）20日提出最新條件，邀請俄方親赴馬力波（Mariupol），換取撤離受困守軍及百姓。他說，會談可能是「1對1或2對2」，但一切都是「為了拯救我們的人，亞速營、部隊、平民、孩童、所有生還者及傷者。」

《路透社》報導，另一名烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）說，他們提議在守軍撤離現場直接談判，「我們準備在收到俄方確認後，隨時前往進行這類談判。」他也透露，自己和波多利雅科一直與馬力波烏軍保持聯繫。

▲馬力波守軍退進亞速鋼鐵廠（Azovstal），拒絕投降。（圖／路透）



遭圍困的馬力波守軍目前退進亞速鋼鐵廠（Azovstal），他們持續無視俄軍最後通牒、拒絕投降，20日再度明確表示立場沒有改變。

亞速營副指揮官帕爾默（Svyatoslav Palamar）表示，亞速營已經邀請烏俄談判代表前來馬力波會談，「我們不想要接受俄羅斯聯邦提出的條件，也就是放棄我們的武器，放棄自我、投降並且成為囚犯。」

帕爾默透露，守軍拒絕俄方提出的繳械要求後，轉而尋求能讓平民撤離的替代方案，但敵軍持續砲擊、不遵守停火協議，使得撤離成為不可能的事情，「我呼籲遵守這些保證。唯有在第三方的協助下，平民才能離開鋼鐵工廠。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》