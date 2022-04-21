　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

▲▼烏克蘭總統辦公室主任波多列亞克（Mykhailo Podolyak）。（圖／翻攝推特）

▲波多利雅科20日提出最新談判條件。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／編譯

烏克蘭總統顧問、首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）20日提出最新條件，邀請俄方親赴馬力波（Mariupol），換取撤離受困守軍及百姓。他說，會談可能是「1對1或2對2」，但一切都是「為了拯救我們的人，亞速營、部隊、平民、孩童、所有生還者及傷者。」

《路透社》報導，另一名烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）說，他們提議在守軍撤離現場直接談判，「我們準備在收到俄方確認後，隨時前往進行這類談判。」他也透露，自己和波多利雅科一直與馬力波烏軍保持聯繫。

▲▼烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

▲馬力波守軍退進亞速鋼鐵廠（Azovstal），拒絕投降。（圖／路透）

遭圍困的馬力波守軍目前退進亞速鋼鐵廠（Azovstal），他們持續無視俄軍最後通牒、拒絕投降，20日再度明確表示立場沒有改變。

亞速營副指揮官帕爾默（Svyatoslav Palamar）表示，亞速營已經邀請烏俄談判代表前來馬力波會談，「我們不想要接受俄羅斯聯邦提出的條件，也就是放棄我們的武器，放棄自我、投降並且成為囚犯。」

帕爾默透露，守軍拒絕俄方提出的繳械要求後，轉而尋求能讓平民撤離的替代方案，但敵軍持續砲擊、不遵守停火協議，使得撤離成為不可能的事情，「我呼籲遵守這些保證。唯有在第三方的協助下，平民才能離開鋼鐵工廠。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
打AAB確診「3魔王症狀曝」　看診費、專車、保險證明一次看
「不會讓小孩打莫德納！」　醫親吐3感受：只會講幹話
快訊／傳今逼近3千例！　陳時中急向立院請假
新防疫保單一次看！　確診住院「最高賠10萬」
水原希子遭逼「露毛」拍床戲！　驚見製作人摸女星大腿
快訊／華視誤播戰爭「8人懲處出爐」！
「腳交千金」逼聞腳　司機EQ驚人！客訴1幕網跪了
LIVE／今傳破3000例！周玉蔻確診一語成讖　密切接觸座上
快訊／衛福部預估「這天」確診破萬！　疫調再簡化
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情勢緊張！俄試射薩爾馬特飛彈前「先通知美方」　美：未構成威脅

路邊染血紙箱傳恐怖惡臭　打開發現30多歲女屍「臉被斧頭砍碎」

真子公主懷孕了？遭爆頻繁進出紐約醫院　為老公落榜簽證問題頭痛

9歲男童把頭伸出窗外　「校車突然急轉彎」瞬間被電線杆爆頭慘死

澳洲專家：中國可能在索羅門速建軍事設施

美國會大廈接獲「可疑飛機進逼」警報急疏散　真相曝光

50歲以下先別急著打第4劑！　美CDC：最好等新疫苗出來

釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

流產起邪念！她雇凶強擄流浪孕婦　當街「剖腹搶子」後棄屍街頭

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

情勢緊張！俄試射薩爾馬特飛彈前「先通知美方」　美：未構成威脅

路邊染血紙箱傳恐怖惡臭　打開發現30多歲女屍「臉被斧頭砍碎」

真子公主懷孕了？遭爆頻繁進出紐約醫院　為老公落榜簽證問題頭痛

9歲男童把頭伸出窗外　「校車突然急轉彎」瞬間被電線杆爆頭慘死

澳洲專家：中國可能在索羅門速建軍事設施

美國會大廈接獲「可疑飛機進逼」警報急疏散　真相曝光

50歲以下先別急著打第4劑！　美CDC：最好等新疫苗出來

釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

流產起邪念！她雇凶強擄流浪孕婦　當街「剖腹搶子」後棄屍街頭

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

蔡桃貴要上幼兒園了！ 二伯「突然有種沈重感」列3考量：掙扎很久

2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

雲林本土確診飆破30！　確診疫情影響24所學校停課

情勢緊張！俄試射薩爾馬特飛彈前「先通知美方」　美：未構成威脅

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

鼎基先進材料5月掛牌上市　SPACE X加持！「TPU教父」擁優勢

獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

烏克蘭多20架戰機！　美：數量比3周之前還多

南韓小學生陳屍家中　死後確診新冠

蕾哈娜男友開4槍射人！　在她眼前被捕

普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫出國度假

「深海海怪 」真身曝！血紅大眼狂伸扭曲觸角

Netflix首見訂戶衰退股　馬斯克：中病毒變難看

人妻偷吃！15鄉民拖走「輪流暴揍」

以色列空襲加薩走廊！　暗夜連射12枚飛彈影片曝

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

可搭載核彈頭　俄成功試射「薩馬爾特」洲際飛彈

50萬烏克蘭人被遣送俄羅斯　恐處境堪憂

美財長葉倫G20帶頭離席　抵制俄羅斯

普丁摯友陳屍豪宅！妻女全身彈孔倒臥身旁

更多熱門

相關新聞

普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫出國度假

普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫出國度假

自從俄羅斯總統普丁向烏克蘭發起侵略行動後，普丁女兒們的動向備受各界媒體關注，其中美國、歐盟、日本陸續針對普丁大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）頒布制裁措施，凍結資產。戰事爆發後，沃倫索娃便計畫與離婚後所交往的新男友前往國外慶生度假，不過卻慘遭父親普丁禁足。

美媒：俄高層開始擔心　普丁可能動用核彈

美媒：俄高層開始擔心　普丁可能動用核彈

車臣領導嗆：馬力波會在「這時候」陷落

車臣領導嗆：馬力波會在「這時候」陷落

烏克蘭多20架戰機！　美：數量比3周之前還多

烏克蘭多20架戰機！　美：數量比3周之前還多

聯合國提議　與普丁及澤倫斯基分別會面

聯合國提議　與普丁及澤倫斯基分別會面

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯馬力波

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

醫：身邊沒感染者就代表你沒朋友

粿粿爆退出《全明星4》！

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面