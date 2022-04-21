烏東又傳小鎮淪陷！升起俄羅斯國旗　被轟成廢墟、滿地瓦礫畫面曝

▲魯比日內和克爾米納小鎮如今已淪為廢墟。（圖／翻攝自推特／@IuliiaMendel）

記者葉睿涵／編譯

網上最近流出影片，聲稱位於烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）的2個小鎮已落入俄軍手中，而這些小鎮在兩軍猛烈的砲火侵襲下，受到了嚴重破壞，如今已幾乎淪為廢墟，而親俄分子更直接在當地掛上俄羅斯和分裂勢力的旗幟，象徵著當地已成為俄軍領地。

Russia has captured Rubizhne.https://t.co/h1z3NEOJkF — Agamemnon López (@tasmaniacal1) April 21, 2022

據CNN報導，烏克蘭境內分離份子與親俄媒體20日公開影片，聲稱東部小鎮魯比日內（Rubizhne）和克爾米納（Kreminna）如今已被俄軍佔領，而CNN也已證實影片的真實性。

儘管盧甘斯克地方軍事長官海岱（Serhii Haidai）在19日否認了魯比日內已淪陷的說法，堅稱俄軍只控制了盧甘斯克百分之八十的地區，但從影片可見，魯比日內市中心和北部地區都受到了嚴重破壞。

Rubizhne, a town in Luhansk oblast, completely raised to the ground by Russian invading forces#RussianWarCrimes pic.twitter.com/hpB6qlYZge — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 16, 2022

兩軍的連日互轟已將城市夷為廢墟，多數建築受砲火波及，如今已殘破不堪，鎮內處處佈滿殘磚斷瓦，而俄軍和親俄分離份子仍在魯比日內街頭自由行動。

Ramzan Kadyrov announced the final capture of the city of Rubizhne in the Luhansk region. Two flags were installed at the entrance - the Russian flag and the Akhmat SOBR flag.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/pZAfzKy4Fl — HizBie (@hizbie_) April 20, 2022

距離魯比日內以西僅11公里的克爾米納，經確認已落入俄軍之手。在20日公布的影片中，親俄份子在烏克蘭政府大樓掛上了俄羅斯和分裂勢力的旗幟，象徵著當地已成為俄軍領地。報導稱，烏克蘭軍隊目前已從克爾米納撤出。