美媒：俄高層漸擔心普丁可能動核彈　繼續入侵將釀「災難後果」





▲俄國總統普丁堅持完成「歷史任務」，下一步動向難測。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭將近2個月，俄軍遭受重大損失而且俄國陷入前所未有的孤立處境，美媒20日指出俄羅斯克里姆林宮內，儘管人數不多，但已有愈來愈多官員暗地裡質疑普丁當初為何而戰，當中甚至不乏政府高層人士。

彭博（Bloomberg）報導，克里姆林宮內部已有愈來愈多官員、高階官員對普丁的決定產生懷疑，國營事業裡也有質疑聲音，他們普遍認為入侵烏克蘭的行動，是俄國犯下的「災難性錯誤」，將會讓國家發展倒退許多年。

報導聲稱，這些質疑聲音都是直接來自克里姆林宮內部人士所透露，所有人都保持匿名，因為他們都太害怕公開批評普丁的下場。

多位匿名消息人士表示，目前看不到普丁有任何回心轉意的跡象，他愈來愈不能接受批評，日益仰賴更加縮小的核心顧問圈，其餘反對聲音一律不聽，許多官員提出俄羅斯入侵的經濟和政治代價過高的警告，也都被普丁打發。

美國情報官員先前指出普丁將侵烏戰爭視為歷史性的任務，一旦面臨失敗危機，普丁就可能有限制地動用核武，部分克宮匿名官員指出，他們也開始對此感到擔心。

俄羅斯從政府到民心上下，目前大多數人仍是支持普丁的，許多官員不論在於公於私都力挺普丁，西方世界最初的制裁為俄國帶來的衝擊，已經被強力維穩的俄羅斯聯邦政府取代，民心依然向著普丁。

儘管如此，報導指出仍有愈來愈多高層顧問漸漸相信，普丁保家衛國的承諾，以及繼續在烏克蘭的軍事入侵，將會讓俄羅斯嚴重自傷，國際地位遭受孤立外，經濟也嚴重跛腳。