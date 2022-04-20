輕、無症狀確診者經中醫師評估　可公費補助清冠一號10天療程

▲政府輕症居隔，清冠1號政府公費領。（圖／林衍志醫師提供，下同）

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

台灣新冠肺炎確診人數來到新高，昨（19）日本土新增1626人確診，全台累計近4萬人染疫，並有節節攀升的趨勢，為了不讓疫情拖垮醫療量能，衛福部表示從18日起補助清冠1號的使用，只要是輕症或無症狀者，就可以與在地中醫診所透過視訊方式診療，請家人前來領藥，只要掛號費，藥材政府幾乎全額補助。

宜蘭中醫師公會理事長林衍志表示，清冠1號於2年前研發後效果相當不錯，衛生署評估後己核可8家藥廠進行製藥推廣，使用對象偏向於在家居隔的輕症及無症狀確診者，而清冠1號主要的藥材，包括常見的薄荷、黃芩、桑葉、魚腥草、北板根、防風、炙甘草、栝蔞實、厚朴、荊芥10種，其中北板藍根可說是最重要的一項，它對病毒所產生的發燒、發炎及破壞免疫力的現象可以有效緩解，更重要的是它還能讓病毒不再複製，達到治癒新冠肺炎的效果；另外魚腥草也能對病情能有畫龍點晴的成效，針對病毒產生的喉嚨腫痛、發燒、粘膜發炎等，減少疼痛發炎情況，效果可說是非常不錯。

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目前衛福部從18日起，將補助所有使用清冠1號的確診者，整個療程約10天，衛福部給付1天是300元、約1包清冠1號的價錢；10包裝每包10公克，分1天1包食用，可做1套10天完整的療程。這比西藥只給重病患者約2萬元總共5天的藥劑來得便宜有效，目前西藥對輕症或無症狀居家隔離患者，不是沒有投藥、就是視症狀給藥，如病人有頭痛給止痛藥、有發炎就消炎藥來的更有治療效果，不過一定要經過醫生的診斷及評估，千萬別自行到中藥行購買。

另外，林衍志醫師也強調，現在疫情變化莫測，大家都是處在有風險的環境，一定要加強自體的免疫能力，他也提供了免疫藥方，包括有蒲公英、桂枝、蓮翹、佩蘭、栝蔞仁、薄荷，民眾可以用水煮或沖泡，當茶飲來喝。

中醫師也表示，清冠1號味道偏苦，是粉狀藥材，民眾沖泡時可以加蜂蜜或果糖比較順口；防疫藥包則味道清涼，一般中藥店就可採買，中醫院所也有販售，價格也便宜，日常飲用可常保健康。