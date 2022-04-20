台東縣電動機車購車補助申請逾5成　縣府呼籲淘汰老舊機車

▲台東縣電動機車購車加碼補助1萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣電動機車，自2月8日起開始受理111年度花東基金新購電動機車線上補助申請，由於花東基金加碼400輛次各補助1萬元，在台東新購電動機車最高補助可達1萬7千元，民眾申請相當踴躍，不到3個月申請已超過200輛。

台東縣政府表示，目前市面上的電動機車研發技術皆已提升，不論是續航力、車速亦或者爬坡力方面，也都可與燃油機車勢均力敵，甚至略高一籌，有興趣的民眾可到住家附近電動機車行進行試乘，一同感受燃油機車所無法帶來的全新感受，同時一起響應低碳綠生活，從交通中減少產生之空氣污染物，維護台東良好的空氣品質。

環保局說明，每年電動機車補助資訊除了經由媒體託播、網路社群分享等多元方式宣傳外，今年也將陸續辦理電動機車推廣試乘活動與低碳旅遊活動，讓尚未接觸過電動機車的民眾能直接試乘，實際了解體驗電動機車與燃油機車的差異，有興趣的民眾可追蹤「台東縣電動機車購買補助申請資訊」臉書粉絲專頁，除了可以了解電動機車最新消息外，也將會不定時的發布相關的活動時程喔!

環保局呼籲，即將到來的4月22日是「世界地球日」，歡迎民眾踴躍透過汰除家中老舊燃油機車，換購低噪音、無廢氣污染的電動機車騎乘，共同為地球盡份心力，珍惜有限的地球資源。