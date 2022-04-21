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基隆一家三口被匡列傻眼！　收到「12份隔離通知單」居家了20天

▲▼基隆一家三口被匡列傻眼！　收到「12份隔離通知單」關了20天。（圖／翻攝林毓峯）

▲基隆一家三口收到「12份隔離通知單」關了20天。（圖／翻攝林毓峯臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

本土疫情大爆發，已經連6天單日確診破千，其中基隆累積已破1296人染疫，基隆市民眾黨市議員參選人林敏峯披露，有一家三口被居家隔離，竟收到12份隔離通知單，離譜的是，隔離日期還兜不攏。對此，衛生局指出，匡列密切接觸者、要求隔離都須經由制式流程，完成後才會開出，可能是系統判定出問題。

林毓峯指出，基隆一家三口因為被居家隔離，但隔離日期兜不攏、還有兩天同時要居家隔離和自主健康管理，最後收到了12份隔離通知單。回想當時，他在3月31日接獲通知曾和確診者接觸，到了4月3日才收到通知書，沒想到之後陸續又連續收到6封居隔簡訊，2個女兒也各有3封，一家三口共有12份隔離單，每天日期都不同。

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最後一家人居隔了12天，自主管理也從7天變8天，結束自主健康管理後，

▲▼基隆一家三口被匡列傻眼！　收到「12份隔離通知單」關了20天。（圖／翻攝林毓峯）健保卡資料遲遲未能更新，到了就醫，還是又告知是自主健康管理者、無法看診，必且需急診篩檢陰性後，才可以就診，解除當日的PCR檢驗，還竟然又足足等了30小時之後才通知檢驗陰性。

衛生局回應，醫院若檢出確診個案會先通報疾管署，地方收到案例後進行疫調、匡列，並由中央決定是否需要居家隔離，之後衛生局會拿到名單來聯繫密切接觸者、綁定手機，才會開出隔離單，須要居家隔離的民眾，必須完成手機確認，才會案件成立，系統會計算解隔時間，如果同一家人出現不同日期，可能是系統沒有確認完全。目前市府還在調查中，衛生局沒有這一家人的相關資料。

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