上海辦公樓深夜燈火通明　照片放大一看！全是被收治隔離民眾

記者魏有德／綜合報導

大陸網友近日在微博上發出一組照片，照片中的辦公大樓燈光敞亮，在黑夜中格外令人矚目。不過，將照片放大後可以發現，原來這是一座辦公樓改造的方艙醫院，各樓層住滿被收治隔離的民眾，即便是進入深夜，大樓內仍保持燈火通明的狀態，缺少隔板的行軍床也讓外界擔憂密集居住的隔離效果或大打折扣。

▲上海首座由辦公樓改造的方艙醫院。（圖／翻攝微博麥兜戴帽子，下同）

據了解，這座位於浦東源深路上的新建大樓是上海首座改造為方艙醫院的辦公樓，僅花費48小時的工時便投入使用，15層使用的樓層可容納3500張床位，每層樓均設有護士站、診療室、洗消間、休息室及配電室等，功能相當完整。

此外，每個床位下都設有獨立插座，方便民眾隔離時讓手機等電子設備充電。此外，在一樓的衛生潔淨區還增設與大樓連接的消殺緩衝通道及排風系統，藉此保障醫護人員安全。有網友便表示，被安置到這個方艙醫院就如同開盲盒抽到上上籤一樣，至少不用擔心環境上的問題。

不過，也有網友在看完照片後表示，「一間房內的行軍床床位太多」；「第一眼看上去以為是學校的圖書館」；「這種隔離環境已經算住得不錯了！」；「沒放大看以為是學生在備戰高考」。