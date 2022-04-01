雲府勞動契約研討會　結合地方法院廉政宣導成效佳

▲雲林地方法院結合雲林縣政府昨日在斗六市舉辦勞動契約研討會時辦理廉政宣導，首場即逾百人參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣政府為推動幸福勞工政策，讓勞雇關係和諧以建立良好友善職場工作平權就業環境，今（2022）年持續辦理勞動法令相關宣導，勞青處與雲林地方法院一同結合，分別假斗六市鵝媽媽鵝童樂園大禮堂(3/31、5/30）及虎尾鎮多功能活動中心(4/22、6/24、7/22）辦理5場次研討會，昨首場即逾百人參與。

雲林地方法院結合雲林縣政府昨（31）日在斗六市舉辦勞動契約研討會時辦理廉政宣導，強化雲林縣各事業單位對勞動法令、國民法官法及企業誠信的認知，建立良好友善職場的就業環境，現場除講授法院組織架構、國民法官法及企業誠信等課程外，並安排法官、政風室主管與出席人員意見交流，藉由面對面雙向溝通，深入瞭解各事業單位及民間團體關切之議題。

雲林縣政府勞青處張世忠處長表示，勞資爭議案件層出不窮，勞雇雙方對於勞動條件約定時有分歧，甚或與法令相悖，造成勞資對立，為創立一雙贏局面，首要加強本縣事業單位瞭解勞動法令之相關規範，並落實遵循，期藉由本研討會，增進事業單位對勞動法令之認知，提供合法合理之健全勞動契約條件，以減少紛爭。

▲雲林地方法院結合雲林縣政府舉辦勞動契約研討會，現場講授法院組織架構、國民法官法及企業誠信等課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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