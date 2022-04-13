路線不熟+陽光刺眼　雲林遊覽車撞限高架慘「削頭」

▲斗南民生地下道限高門架遭遊覽車撞擊，巨大撞擊力造成車頭頂嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮民生路地下道12日下午發生遊覽車誤闖事件，一名王姓司機結束工作回家時，路況不熟，在地下道前撞上限高門架，造成遊覽車前車頂嚴重毀損，巨大撞擊聲也引來附近居民關切，所幸僅有車損無人受傷，警方獲報前往協助處理並在清潔隊到場前將滿地玻璃移除，也被民眾拍下轉傳讚譽。

▲所幸事件發生在司機收班回家路上，車上已無乘客，無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日下午15時許斗南鎮民生路地下道發生一起遊覽車誤闖事件，當場將限高2.5公尺門架撞到扭曲變形，遊覽車的車頭也瞬間破碎；所幸49歲的王姓遊覽車駕駛已經是下班時間準備回家，車上並未搭載乘客，無人受傷。

警方說明，針對該起自撞案件經詢問司機，其表示是對這條路線的路況不熟，又恰巧光線刺眼沒看到限高門架才撞上肇事。斗南警察分局斗南派出所員警獲報後，除立即派員到場處理車禍外，又考量該處地下道車流量較大，還特別加派員警於地下道二端管制並引導車輛通行。

▲司機向警方表示，因為路線不熟加上當時陽光刺眼才未注意到限高門架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，因遊覽車撞擊之後，車頭、車窗玻璃破裂散落一地，擔心碎片刺破車輛車胎或導致車輛打滑釀生更多事故，不待清潔隊到場，便先向附近廟宇及住戶借掃把清理現場，維護用路人通行安全；民眾駕車行經該處發現警方暖心之舉，也肯定斗南警察的辛勞與用心。

▲處理員警為盡快暢通道路，未等清潔隊到場即向附近居民借來大掃把清理，獲民眾讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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