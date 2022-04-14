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疫情居高不下　張麗善：努力達到防疫與正常生活的平衡點

▲疫情雖然增加信徒參與宗教活動的困難度，但不減虔誠的心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲疫情雖然增加信徒參與宗教活動的困難度，但不減虔誠的心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情確診數居高不下，雲林縣長張麗善昨（13）日晚間參與斗六李天宮李府千歲聖誕慶典活動，她表示，宗教信仰是維護台灣社會安定的重要力量，特別是在疫情再度延燒的時刻，更需要能夠撫慰人心的信仰，疫情雖然增加信徒參與宗教活動的困難度，但不減虔誠的心；縣府全力防疫，盡可能讓縣民維持正常生活。

全台寺廟登記在案達到1萬3000多間，是許多台灣人的信仰中心。保竹李天宮祀奉李府千歲、玉皇大帝、薛前鋒眾神聖，自大陸輾轉鎮殿已經上百年，每年農曆3月13日庄民隆重為李府千歲祝壽，是雲林地方盛事，廟方特別邀請縣長張麗善參加，共同祈求雲林縣運昌隆，縣民安居樂業。

張麗善致詞時表示，上任三年多以來，每一天都全力以赴，除了解決長久以來的問題，更要進一步創造願景；這兩天全台關注學校停課標準，充分顯示下一代的教育環境是所有人關心的議題，若非疫情讓12歲以下未施打疫苗的學子曝險，她絕不會輕易做出停課的決定；身為雲林縣的大家長，她比任何人都在乎雲林縣學子的教育。

這三年多來，無論是率先全台於2020年完成班班有冷氣、全國唯一為國一女生免費施打9價HPV疫苗、要求縣內學校營養午餐一律使用零瘦肉精在地豬肉產品、編定全國第一套官方版本品德教育教材、全縣國中小掛上「禮義廉恥」匾額、推動雲林體育三級銜接制度、提升全縣中小學生營養午餐費至全國平均金額以上等，都是這段時間投入的努力與成績單。

張麗善指出，「疫情期間有許多不得不的決定，縣府會努力達到防疫與正常生活的平衡點」，讓縣民在安全無虞的前提下安居樂業。今晚的活動除了副縣長謝淑亞、賴淑蕊議員、林聖爵巿長出席之外，出身斗六的民視製作人黃錦鳳也率領知名藝人陳熙鋒、胡鴻達、苗真等共襄盛舉，與現場信徒共同慶祝李府千歲聖誕。

▲疫情雖然增加信徒參與宗教活動的困難度，但不減虔誠的心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善指出，「疫情期間有許多不得不的決定，縣府會努力達到防疫與正常生活的平衡點」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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