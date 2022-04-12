　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林2+1！30多歲西螺男旅遊3天確診　37親友同坐一輛遊覽車

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情持續嚴峻，中央疫情指揮中心今(12)日公布國內本土確診案例551例，其中雲林縣2例，案28375為30多歲男性曾至外縣市訪友、案28648為30多歲女性是斗六維多利亞雙語學校小學生姐妹之母親，另一例為高雄昨日公布之確診案27989為高雄籍，為北港確診女士官同袍，因共乘同車確診，今日案號移入雲林縣。

雲林縣政府今日直播說明疫情情況，案28375為本國籍30多歲男性居住西螺鎮，清明連假4月9日曾至外縣市拜訪友人，4月10日收到友人確診(案27498)通知，且自覺有喉嚨癢症狀，便自行使用家用快篩檢測陽性，經由衛生所安排至醫院採檢，PCR結果陽性Ct值16，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所，因該案匡列居家離15人。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林今日新增確診個案28357資料圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案28648為本國籍30多歲女性，4月7日因兩名女兒（案26256、26257）確診匡列居家隔離並採檢，當時PCR陰性，4月9日出現喉嚨痛症狀，採檢PCR陰性，4月11日有發燒、頭暈症狀，再次採檢PCR陽性CT值16.6，目前已收治於醫院隔離治療，該案於4月7日即陪女兒於醫院隔離，並無需公布之其他足跡。

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林今日新增確診個案28648。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，案28375沒有潛在病史，其於雲林公共場所足跡不多，4月8日07:30-07:40西螺鎮公所門口停車場上遊覽車，參加37人家庭旅遊至外縣市遊玩；4月10日16:30-16:40旅遊回到西螺下車，回家前曾前往7-11統一超商豐鎮門市購物5分鐘才返家。

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林今日新增確診個案28357感染源（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，曾春美說明，早上傳出雲林＋3，原因為案27989 是4月11日高雄籍軍人，因其與北港女士官案25350同車，遭匡列居家隔離隔期滿採檢，呈陽性，昨日高雄已列外縣市此案號，因此不算今日新增，高雄市認為其工作地與感染源為雲林，故今日移案至雲林縣，今日雲林才會成為2+1。北港女士官傳染鏈包含女士官共6人確診。

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林今日新增確診個案28648感染源關聯圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林案28357（西螺鎮）於雲林公共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／雲林＋3！女士官傳播鍊擴大　維多利亞小姊妹家人確診

►快訊／不講武德盃格鬥賽　雲林警南北再逮6人深夜移送

►雲林＋4！女士官「同車軍人確診」　郵局員工傳妻女1家3口染疫

►快訊／雲林北港高中再+1！與確診同學一起玩　全校停課至4／18

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／花蓮20張海量足跡曝　3條傳播鍊繼續燒
獨／28歲打工仔買192萬特斯拉！　存款不到50萬
快訊／國泰世華ATM數度出包　金管會開罰200萬
快訊／煮珍珠氣爆！　男員工被炸飛身亡
快訊／台中男確診　曾北上聽張惠妹演唱會
快訊／桃園今+53例　21處足跡曝光
0050 vs.00878買哪個？ 　「240字順口溜」超實
本土+551續創新高！　這2大症狀佔一半
快訊／北一女也淪陷！　兩班學生明起停課3天
快訊／今本土增551例！　17縣市確診數據曝
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「鞋全家福」為何30年不倒？作家曝暖舉解密：可以單買一隻鞋

優格降大腸癌風險！「搭配什麼更可口」網激推冷門1醬：超好吃

快訊／桃園再增學生確診！仁和國中、龍山國小、長庚大學緊急停課

響應國際文化資產日　文房講座邀學者探究「人與自然共好策略」

台南9-1！2人感染源不明　北部旅遊團2確診「124人採檢出爐」

高雄飆61！這2傳播途徑最多　「陽性率8.4%」接觸最快24hrs確診

嗅覺異常、便秘竟是帕金森氏症早期症狀　十大症狀自我測驗

錯過初期優惠！他賭一把「五倍券卻快過期」　內行曝划算妙招

停課標準明放寬！5張圖秒懂新規　同班直接居隔、6類人停3天等疫調

快訊／東勢校園群聚累計14案　台中男疑北上聽阿妹演唱會確診

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

「鞋全家福」為何30年不倒？作家曝暖舉解密：可以單買一隻鞋

優格降大腸癌風險！「搭配什麼更可口」網激推冷門1醬：超好吃

快訊／桃園再增學生確診！仁和國中、龍山國小、長庚大學緊急停課

響應國際文化資產日　文房講座邀學者探究「人與自然共好策略」

台南9-1！2人感染源不明　北部旅遊團2確診「124人採檢出爐」

高雄飆61！這2傳播途徑最多　「陽性率8.4%」接觸最快24hrs確診

嗅覺異常、便秘竟是帕金森氏症早期症狀　十大症狀自我測驗

錯過初期優惠！他賭一把「五倍券卻快過期」　內行曝划算妙招

停課標準明放寬！5張圖秒懂新規　同班直接居隔、6類人停3天等疫調

快訊／東勢校園群聚累計14案　台中男疑北上聽阿妹演唱會確診

72歲化工董事帶女行員上摩鐵　4小時只聊天唱歌…辯：我樂於助人

「鞋全家福」為何30年不倒？作家曝暖舉解密：可以單買一隻鞋

王柏融下二軍先發敲安打　宋家豪同場登板失1分最速148

柯文哲夜襲議員提名參選人　談選務之餘還被民眾拱選總統

優格降大腸癌風險！「搭配什麼更可口」網激推冷門1醬：超好吃

屍體幾乎鋪滿街道！　馬力波市長：死亡人數恐超過2萬

老花雷射手術　眼科醫師解析

Google四月安全更新災情　部分Pixel用戶怨：鈴聲被換了

粉絲心疼福原愛「太瘦了多吃點」！　她親解消瘦真相：胳膊都飄了

渣男強迫16歲女友拍性愛片　傳給「好友一起同享」送7男輪流性侵

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

今本土增551例！分佈17縣市　新北162例最多

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

本土+439！醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

高雄發生4.6地震！最大震度4級

更多熱門

相關新聞

彰化+2！他退休愛打小白球　4處足跡曝

彰化+2！他退休愛打小白球　4處足跡曝

彰化縣今天新增2例，是1名愛打高爾夫球的退休球友，來往南投及彰化之間，期間跟2球友圈去購物、旅遊，自主快篩確診；另一名是1位在台中上班的彰化民眾，有北部旅遊史，已通知其女友採檢，一採陰性，目前正在疫調中。

即／屏東天上人間燒到嘉縣　1男返家確診

即／屏東天上人間燒到嘉縣　1男返家確診

確診埔里男性園藝業者感染源不明

確診埔里男性園藝業者感染源不明

快訊／基隆安樂高中傳確診！　全校停課1天

快訊／基隆安樂高中傳確診！　全校停課1天

即／高市刑大員警家屬確診！　5人自主健康管理

即／高市刑大員警家屬確診！　5人自主健康管理

關鍵字：

確診雲林縣政府女士官維多利亞雙語中小學

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

今本土增551例！分佈17縣市　新北162例最多

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面