雲林2+1！30多歲西螺男旅遊3天確診　37親友同坐一輛遊覽車

▲雲林縣衛生局長曾春美透過直播說明高雄確診軍人案號移入雲林縣狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情持續嚴峻，中央疫情指揮中心今(12)日公布國內本土確診案例551例，其中雲林縣2例，案28375為30多歲男性曾至外縣市訪友、案28648為30多歲女性是斗六維多利亞雙語學校小學生姐妹之母親，另一例為高雄昨日公布之確診案27989為高雄籍，為北港確診女士官同袍，因共乘同車確診，今日案號移入雲林縣。

雲林縣政府今日直播說明疫情情況，案28375為本國籍30多歲男性居住西螺鎮，清明連假4月9日曾至外縣市拜訪友人，4月10日收到友人確診(案27498)通知，且自覺有喉嚨癢症狀，便自行使用家用快篩檢測陽性，經由衛生所安排至醫院採檢，PCR結果陽性Ct值16，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所，因該案匡列居家離15人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林今日新增確診個案28357資料圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案28648為本國籍30多歲女性，4月7日因兩名女兒（案26256、26257）確診匡列居家隔離並採檢，當時PCR陰性，4月9日出現喉嚨痛症狀，採檢PCR陰性，4月11日有發燒、頭暈症狀，再次採檢PCR陽性CT值16.6，目前已收治於醫院隔離治療，該案於4月7日即陪女兒於醫院隔離，並無需公布之其他足跡。

▲雲林今日新增確診個案28648。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，案28375沒有潛在病史，其於雲林公共場所足跡不多，4月8日07:30-07:40西螺鎮公所門口停車場上遊覽車，參加37人家庭旅遊至外縣市遊玩；4月10日16:30-16:40旅遊回到西螺下車，回家前曾前往7-11統一超商豐鎮門市購物5分鐘才返家。

▲雲林今日新增確診個案28357感染源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另，曾春美說明，早上傳出雲林＋3，原因為案27989 是4月11日高雄籍軍人，因其與北港女士官案25350同車，遭匡列居家隔離隔期滿採檢，呈陽性，昨日高雄已列外縣市此案號，因此不算今日新增，高雄市認為其工作地與感染源為雲林，故今日移案至雲林縣，今日雲林才會成為2+1。北港女士官傳染鏈包含女士官共6人確診。

▲雲林今日新增確診個案28648感染源關聯圖卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林案28357（西螺鎮）於雲林公共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►快訊／雲林＋3！女士官傳播鍊擴大 維多利亞小姊妹家人確診

►快訊／不講武德盃格鬥賽 雲林警南北再逮6人深夜移送

►雲林＋4！女士官「同車軍人確診」 郵局員工傳妻女1家3口染疫

►快訊／雲林北港高中再+1！與確診同學一起玩 全校停課至4／18