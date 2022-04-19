快訊／斗六後站地面狂冒白煙　「測出60度高溫」工務處急開挖

▲斗六後站入口地表高溫60度還冒煙，研判疑似台電電纜外露所致。（圖／雲林縣政府工務處長汪令堯提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六火車站後站處武昌路與慶生路路口，今（19）日晚間8時許一處路面突然冒出不明白色臭氣煙霧，經測量路面溫度竟有60度。雲林縣政府工務處獲報後趕往勘察，欣雲天然氣公司亦趕往查證，非該公司管線，最後現場研判疑似台電電纜外露所致，目前縣府工務處長汪令堯親自指揮，派怪手開挖立即搶修中。

斗六鐵路派出所今日晚間接獲民眾通報指出，火車站後站進出入口處柏油路面竄出臭味白煙，因此隨即通報縣府工務處派員趕往現場。工務處長汪令堯表示，環保局、消防局人員也趕至現場，但使用五用氣體探測器也未測得任何數據，惟消防局針對溫度異常的柏油路面以熱顯像測量，溫度竟高達60度70攝氏度，但未發現氣體滲出或排放。

▲消防人員持熱顯像儀器測量地面，高溫達60度。（圖／雲林縣政府工務處長汪令堯提供）

汪令堯說明，在縣府各單位現勘時，現場已無白煙和臭味，但陳情人表示稍早路面產生的煙霧疑似雨水蒸發所致，當時有些許瀝青異味。在欣雲天然氣公司工程師檢查後也指出，該柏油路下方並非天然氣管線所在，使用702氣體偵測器及雷射光譜儀，也無異常反應。

▲消防人員持熱顯像儀器測量，高溫達60度。（圖／雲林縣政府工務處長汪令堯提供）

汪令堯表示，事出必有因必須儘速找出原因，以防無預期發生爆炸傷人，從現場有汙水孔、台電人孔，研判該處與台電有關，在消防局隨即聯繫台電公司道現場釐清是否為電路異常，果然找到原因，初判白煙是因為電纜外露所致，目前台電先將其相關線路斷電，工務處支援調派怪手火速開挖搶修。

▲雲林縣政府工務處長汪令堯（左）獲報趕往現場現勘後，指派工務處協助調派挖土機，讓台電人員能儘速查修。（圖／雲林縣政府工務處長汪令堯提供）

▲斗六後站斑馬線處地表呈現高溫，並冒出白煙與濃厚瀝青味，疑是電纜外露導熱加上下雨水起蒸發所致。（圖／雲林縣政府工務處長汪令堯提供）

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