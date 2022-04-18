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國民黨團批陳時中吃碗內看碗外　「只有自己的選情超前部署」

▲▼國民黨團召開「大量確診！配套措施不足 ！政府有在防疫？還是直接躺平？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團召開「大量確診！配套措施不足 ！政府有在防疫？還是直接躺平？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團副書記長林思銘18日表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中成天勤於跑攤，唯一「超前部署」的只有自己的選情，讓人質疑政府是否有心在做防疫，陳時中應該要盡速離開位置，讓有心的人來接手防疫工作，不該「吃碗內看碗外」讓防疫工作陷入混亂。

國民黨立法院黨團18日上午召開「大量確診！配套措施不足 ！政府有在防疫？還是直接躺平？」記者會，與會者包括國民黨團書記長萬美玲、國民黨團副書記長鄭正鈐、洪孟楷、林思銘等人。

萬美玲表示，近期確診人數屢創新高，每天都在千人以上，但只見陳時中忙著「打預防針」，聲稱未來確診人數會高達上萬人之多，陳時中為了掩飾防疫不力的事實，灌輸國人「反正都會確診，所以就不要放在心上」的概念，直批政府要與病毒共存，卻讓百姓徒手作戰。

萬美玲質疑，政府不排除要比照韓國全面解禁、全面開放，但是現在新冠病毒無所不在，民眾隨時處在惶恐，衛福部將不再公布疫調足跡，但是各縣市標準不一，建議疫情指揮中心訂出統一標準，否則匡列對象將會出現時間差，防疫勢必出現漏洞。

洪孟楷指出，指揮中心公佈莫德納將作為兒童疫苗，但是包括美國、日本、韓國等國都以BNT作為兒童施打的疫苗，陳時中聲稱政府還在洽談後續BNT疫苗購買，但是政府的效率總是慢民間團體好幾拍，難道在政府的眼裡，兒童的健康不重要，請指揮中心向國人說明時間。

洪孟楷也說，快篩國家隊、快篩實名制5月份才要上路，國民黨團一再強調，快篩國家隊成立之後，試劑價格要在百元以內，若以一人可購買5劑計算，最高不可超過500元，「政府不可以手握1300多億元的紓困振興預算，還要從人民手中拿取高額快篩費用」。

林思銘表示，陳時中成天勤於跑攤，唯一「超前部署」的只有自己的選情，讓人質疑政府是否有心在做防疫，陳時中如果有不同的人生規劃，應該要盡速離開位置，讓有心的人來接手防疫工作，不該「吃碗內看碗外」讓防疫工作陷入混亂。

鄭正鈐則說，任何一個年齡層出現中重症案例，都會造成家庭沉重的負擔、壓力，針對衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日才要做出12歲以下兒童施打疫苗的指引之前，建議教育部對國小生每周能夠做2次快篩檢測。

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