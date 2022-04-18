若確診破百萬！前台大醫「提3大重點」：該把疫調的力氣轉移了

記者周亭瑋／綜合報導

台灣疫情持續蔓延，本土確診已連4日破千，指揮官陳時中日前就坦言，不排除破百萬例，同時建議縮短檢疫天數。對此，台大感染科前醫師林氏璧點出2面向，認為應該要把確診、隔離、疫調匡列的力氣轉移了。

▲指揮中心日前調整，輕重症分流條件。（圖／記者沈繼昌攝）

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對於連日確診破千，陳時中部長坦言，從各國經驗看來，台灣勢必要接受一波大規模染疫，才有可能平息，「以台灣過去的防疫經驗來看，推估台灣染疫率應該會與香港、紐西蘭雷同，大約落在人口15%-16%，等於會超過300萬人，未來兩週是密切觀察期，須注意確診人數是否出現指數成長。」

陳時中也提到，縮短日期需要仰賴科學根據，依據國外經驗，縮短到7天比較普遍，但有部分國家則採取5天，將依據疫情適當調整，同時也會與專家討論。

對此，林氏璧醫師認為，「可能會維持很長一段時間的起起伏伏，但只要能把疫情壓在一定範圍，盡量不要指數成長，不會影響醫療量能，讓疫情溫和的傳播，那我們還是可以維持一定程度正常的生活。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

對於未來可能面臨百萬人確診，林氏璧則強調，「輕症要如何有效管理，絕對是重中之重。我認為，我們應該要開始把確診、隔離、疫調匡列的力氣，放在和老人家相關的地方；但如果都是年輕人的學校，或沒有老人家的家庭，我認為可以朝著以快篩取代PCR，縮減確診後或接觸後隔離日期來調整。」

最後，他也直言，「現在開始，你身邊任何人確診都不意外，大家要習慣。而我們要好好思考，如果真的會有百萬人以上確診，什麼樣才是最有效的輕症管理？哪些人才是須要努力保護他們盡量別感染，哪些人就算確診也不需要太擔心，不需要像過去兩年一樣，堅壁清野要把所有感染鏈都阻斷？這個政策和做法的轉換絕對會有陣痛期，但隨著感染人數更多，肯定會往這個方向走的。」

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