宜蘭公布最新34處足跡　喜互惠、順發3C、鄉公所、郵局入列

▲宜蘭衛生局18日公布宜蘭7位確診者足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭18日確診爆量又創新高達68人，衛生局公布7名宜蘭確診者足跡，包括冬山鄉公所、羅東西門郵局、羅東地政與冬山戶政事務所、羅東農會、順發3C量販羅東店、高連登羅東店，及各便利超商等。

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宜蘭衛生局18日公布宜蘭7位確診者足跡如下：

案32112號

4月7日到4月9日、4月11日、4月13日、4月14日，上午8時30分至中午12時，在有巢氏羅東交流道店(五結鄉五結路三段328號)。4月11日，下午2時45分至3時15分，在美容工作室(羅東鎮振泰街37號)；下午3時20分至3時30分，在魅力200包包店(羅東鎮中山路二段448號)；下午3時30分至3時40分，在羅東西門郵局(羅東鎮中山路四段235號)；下午3時50分至4時20分，在高連登宜蘭名產羅東店(羅東鎮維揚路166號)；下午4時30分至4時50分，在喜互惠生鮮超市維揚店(羅東鎮維揚路99號)；晚上6時46分至6時47分，在全聯福利中心羅東南門店(羅東鎮南門路86號)；晚上6時48分至6時59分，在7-11利陶門市(羅東鎮興東南路188號)；晚上6時59分至7時5分，在7-11潤昌門市(羅東鎮中山路四段197號)。

4月14日上午11時40分至11時45分，在7-11羅東門市(羅東鎮公正路197號)；下午3時52分至3時55分，在啄木鳥藥局羅東店(羅東鎮中山路二段303號)；下午4時3分至4時8分，在全聯福利中心羅東南門店(羅東鎮南門路86號)；晚上8時53分至8時55分，在7-11利陶門市(羅東鎮興東南路188號)；晚上8時56分至8時58分，在7-11新羅興門市(羅東鎮興東路23-2號1-2樓)。

案33978號

4月13日下午3時至3時20分，在順發3C量販羅東店(羅東鎮公正路132號)。

案34318號

4月7日上午11時至下午3時，在蝦之城釣場(五結鄉五濱路二段177號)。4月9日下午5時56分，在菊妹牛莊(冬山鄉冬山路81號)。4月11日上午8時12分，在羅東鎮農會(羅東鎮純精路一段109號)；中午12時49分，在羅東地政事務所(羅東鎮中興路5號)；下午4時3分，在冬山鄉戶政事務所(冬山鄉冬山路98之6號)。4月12日上午8時20分，在冬山鄉公所(冬山鄉冬山路100號)。

案33991號

4月11日至4月13日，上午8時至下午5時，在台灣菸酒公賣局宜蘭營業處(宜蘭市中山路五段168號)。4月12日下午5時至5時20分，在御粥鄉(宜蘭市聖後街75號)。4月13日下午5時至5時20分，在佐藤咖哩(宜蘭市國榮路5號)。

案33470號

4月11日中午12時38分至12時40分，在矮房子團購(宜蘭市新興路87號)；下午2時6分至2時16分，在喜互惠生鮮超市文化店(宜蘭市民族路426號)；晚上7時32分至7時35分，在古意奶茶(宜蘭市中山路三段118號)。4月12日上午8時至10時，在謙和接待中心旁工地(宜蘭市農權路三段29號旁)；10時18分至11時，在海豚早午餐(宜蘭市農權路三段77號)；上午11時3分至11時4分，在矮房子團購(宜蘭市新興路87號)；上午11時5分至11時15分，在中華電信股份有限公司(宜蘭市東港路二段420號)。

案33467號

4月11日中午12時40分至下午6時，在長春藤美語補習班(宜蘭市陽明二路15號)。

案34321號

4月11日晚上7時52分，在7-11羅高門市(羅東鎮公正路357號)；晚上8時至9時，在老殿日式燒肉店(羅東鎮公正路537號)。