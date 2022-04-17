「未來褲」概念成真　五種新科技　未來十年內無法超越的塑崩狂潮

【企劃特輯】

汽車推「未來車」、建案推「未來城」，現在紡織品也有「未來褲」的概念。跳脫以往衣服只是「服飾」的框框，去年業者推出的「石墨烯塑崩褲」，成功將高端科技、醫療產業使用的「石墨烯」材質導入褲子，推出可以讓運動效能加倍、可以促進循環機能的「石墨烯塑崩褲」，短短半年就大賣了三十萬件；今年，「未來褲」概念又被往前推，近期推出的「第二代石墨烯塑崩褲+」，除了保有石墨烯的材質外，更針對五大身材痛點，全面升級；讓人矚目的是，廠商發表最新的「臀線拉提技術」，穿上新一代塑崩褲+後，平板臀的女性也可以變成翹臀珍的效果。

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仿醫美「臀線拉提技術」 讓腿長延伸五公分 打造「珍妮佛臀線」

新一代「石墨烯塑崩褲+」為了解決台灣女性下半身比例的痛點，特別在大腿與臀部的部位導入了「臀線拉提技術」，用特殊織法和高科技面料，將大腿連接臀部的線條向上托高約五公分，拉長大腿比例，並且集中托高臀肉，讓臀部線條更圓潤、堅挺，因為效果極佳，完美呈現的線條還被稱為「珍妮佛曲線」。

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科技塑型 解決女性身材五大痛點

傳統褲子的功能只是遮蓋身體，之後進化成彈力、透氣；但未來褲「石墨烯塑崩褲+」更針對台灣女性身材五大痛點：腰部、腹部、髖部、大腿、小腿五個部位，全面升級製作方式，光一件褲子就有五個不同的「新科技」。除了臀線拉提技術外，「石墨烯塑崩褲+」在腰部設計了X型腰部加強支撐科技，能讓水桶腰視覺減少兩到三吋；腹部則是有V型風潮編織技術，讓微凸的小腹在穿上後一片平坦。

▲全新石墨烯黑科技，一次解決五大身材痛點。

「石墨烯熱點」微波按摩新科技 釋放壓力 讓下半身更健康

除了科技塑型的效果，「石墨烯塑崩褲+」也強化了健康的概念；在髖部則有橫紋延伸加壓的健康科技，讓承受重力的髖部能完全紓壓、幫助微循環；在小腿部分，則運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感、腫脹不適感。

這次業者還在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辦正貨假貨，防止仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

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