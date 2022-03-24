春季期間把握減肥黃金時期！網友激推「甩肉神物」讓你事半功倍

【企劃特輯】

現在三月處於春季，也是減肥的黃金時期，有句話說：「春天不減肥，夏天徒傷悲！」想要減肥瘦身的人，現在就需要開始行動。除了積極的控制飲食和健身運動之外，許多網友激推能夠提升循環代謝的黑科技「激瘦神褲」，讓減肥更能事半功倍！

「激瘦神褲」人人都能穿 30秒完美塑身

這款黑科技「激瘦神褲」就是去年6月上市的「PP石墨烯塑崩褲」，推出至今已熱銷20萬件，根據統計台灣25~45歲女性每5個人就有一個人購買過，且回購率高達95%相當驚人！許多消費者表示，穿過就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的只要30秒立即有感，超強的塑型力讓每位消費者，下半身都能達到修長窈窕的效果，從S號到2XL，人人都能穿，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線；此外，同時也透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢、提升循環代謝力；尤其穿著運動時，更可以大幅提高運動效能，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果，讓減肥效果更卓越，因此成為網推必BUY的激瘦神褲。

▲石墨烯塑崩褲，擁有超強的塑型，從S號到2XL人人都能駕馭。

【官網塑崩褲x七日孅享瘦優惠組】

台灣開發品質保證 一件多功能

冬暖夏涼一年四季超百搭 視覺效果更「激瘦」

塑崩褲之所以能長銷，創造高回購率，就是靠「品質」說話；百分之百台灣開發製造的「PP石墨烯塑崩褲」，業者大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部、包覆提臀效果驚人，且透過石墨烯產生高能量遠紅外線，讓身體產生「微循環」，有感升溫保暖、促進「循環代謝」， 讓一件運動褲變身成可以「循環」、「有氧」、「塑型」的日常褲，最重要的是石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚且吸濕排汗，冬暖夏涼一年四季都能穿！此外，3/18~3/27為「PP石墨烯品牌週活動」強打滿額贈限量好禮，每天都有不同超殺好禮，把握機會搶購！

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。

【EHS 東森購物 限量優惠組】

▲石墨烯塑崩褲除了當運動褲外，也能是有「循環」、「有氧」、「塑型」的日常褲。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網塑崩褲x七日孅享瘦優惠組：https://ppweb.tw/aj7Ek

●EHS 東森購物 限量優惠組：https://chshop.work/VsIRo

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY