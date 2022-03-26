網上爆紅的「行動美腿師」　讓你瘦出「女團腿」

【企劃特輯】



現在這時代不只男人迷美腿，其實女人比男人更迷美腿，一雙完美的腿並非腿細得跟竹竿一樣才是好，而是注重腿型以及均勻比例，除了靠運動、拉筋、按摩外，許多女星也會在睡前抬腳，讓囤積在腳部的血液回流消除水腫，但因現在大多人工作忙碌沒時間運動，回家洗完澡只想躺在床上休息滑手機、追劇，因此打消了念頭。

現在就有業者研發出一款「黑科技塑崩褲」，不管平時上班、居家、外出，隨時隨地都能燃燒脂肪，輕鬆享受爆汗感，非常適合懶人和工作整天久坐上忙碌的你，只要穿上後30秒即可達到修長窈窕的效果，且能增加血液循環、改善浮腫、痠麻等狀況，讓你輕鬆坐著、站著都能打造一條纖細美腿。

▲「黑科技塑崩褲」平時上班、居家、外出穿搭都適合，隨時擁有纖細美腿。【官網優惠組】

穿過就回不去 成為網必BUY神褲



根據統計台灣25~45歲女性每5個人就有一個人購買過「黑科技塑崩褲」；許多消費者表示，穿過就回不去了，塑崩褲擁有超強的塑型力，從S號到2XL人人都能穿，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線；此外，同時也透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢；尤其穿著運動時，更可以大幅提高運動效能，讓循環力增加、提高代謝，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果，讓減肥效果更卓越，成為網推必BUY的激瘦神褲。

▲吳淡如與林美秀的代言石墨烯塑崩褲，擁有超強的塑型，從S號到2XL人人都能駕馭。【EHS 東森購物滿額優惠組】

平日穿搭視覺極瘦 即使夏日高溫也穿得住



業者當初在「PP石墨烯塑崩褲」設計時，就希望女性朋友在每一個場合都能穿並不侷限於運動時，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，腹部處用寬版褲頭收緊、髖骨及腿部也以彈力加壓，提拉臀部的設計也是一大重點，加上石墨烯的材質讓它穿上極為舒適親膚且吸濕排汗，即使即將到來的夏日高溫都能穿得住，一年四季都能穿，難怪被封為現代的「黑科技神褲」。

▲「PP石墨烯塑崩褲」穿上極為舒適親膚且吸濕排汗，即使即將到來的夏日高溫都能穿得住

高質量、不失效 台灣僅PP能跨越技術障礙

因為石墨烯塑崩褲的熱賣，讓許多品牌也紛紛打著石墨烯的名號搶市，但業者表示，石墨烯結合紡織品有相當高的技術難度，目前在台灣僅「PP波瑟楓妮」一家能夠跨越技術門檻、生產出高質量卻不失效的產品；而塑崩褲之所以能長銷，創造高回購率，就是靠「品質」說話；百分之百台灣開發製造的「PP石墨烯塑崩褲」能跨越技術門檻、產出高質量卻不失效的產品，是台灣廠商首次將諾貝爾獎背書的石墨烯材質，導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環」、「有氧」、「塑型」的日常褲，打入消費者日常生活，是產品能持續熱賣的關鍵，3/18~3/27為「PP石墨烯品牌週活動」，強打滿額贈限量好禮，每天都有不同超殺好禮，請立即鎖定！

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？



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