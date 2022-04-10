條通媽媽桑PK影片意外爆紅　紅牌養成竟是靠「它」？！

【企劃特輯】

「華燈初上」影集爆紅，也讓這部戲劇成為許多創作者的靈感來源；最近網路流傳一支「華褲穿上」的動畫影片，兩位媽媽桑乍看之下竟然是林美秀和吳淡如，兩位大牌在動畫中變身媽媽桑動畫，在互相較勁誰家的小姐身材最好，最後發現原來是去年爆紅到現在的石墨烯塑崩褲的創意廣告，話題十足。

「華褲穿上」！塑崩褲成各行各業女性戰鬥服

2021下半年大賣三十萬件的PP石墨烯塑崩褲，不但成為年度Top 3的話題產品，也成為各行各業女性人手一件的戰鬥褲。許多外送員表示，因為看到廣告介紹被PP石墨烯塑崩褲燒到，所以在網路上訂購後，發現真的非常好穿；現在為了舒適方便，幾乎都是穿塑崩褲外送工作；除了發現可以修飾線條、提高臀型的塑身效果，穿著塑崩褲跑一整天，下半身回家再也不會痠麻，而且還有消腫的效果，是自己工作時的「戰服」。

▲林美秀、吳淡如穿著PP石墨烯塑崩褲時讓身材比例非常好，讓許多消費者被燒到。【官網優惠組】

▲現在塑崩褲是許多各行各業的女性必有的「戰服」。【EHS東森購物 特惠組】

專櫃小姐久站「職災」 靠塑崩褲解除粗腿危機

百貨專櫃小姐說，每天站櫃要站八個小時，站到小腿變粗、連靜脈都浮出來了，後來看到PP石墨烯塑崩褲的效果，上網訂了一件，穿在每天的制服褲裡面，果然現在不管站再久，腿都不會浮浮腫腫的，而且也不容易痠麻；後來推薦給其他櫃姐，大家都非常滿意，現在整個百貨公司的小姐都成了「塑崩粉」。

▲穿上塑崩褲能改善許多下半身問題也讓身材比例變好，因此讓許多女性愛不釋手。

PP石墨烯助循環 改善下半身浮腫、痠麻、曲張

PP石墨烯塑崩褲能夠大賣30萬件熱銷至今，還成為回購率最高的產品之一，除了廣告吸精，獨家的石墨烯技術和紡織工法功不可沒，「PP波瑟楓妮」也成為台灣技術第一的領導品牌；養身專家分享，PP石墨烯塑崩褲因為有純度高的石墨烯材質，穿上後可以幫助循環代謝率，對於缺乏運動的人，或是需要長時間久站的工作者，能改善下半身循環不佳的狀況，就算久站、久坐，都不怕會腿部痠麻，也不用擔心靜脈曲張、浮腫的狀況發生。

超彈力塑崩織法 再大的身型都能塞得下、塑出型

「石墨烯塑崩褲」由台灣研發製造，採用獨家的塑崩織法，擁有超強的伸縮彈性，所以不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況；另外，石墨烯是一種天然物質，不會有汙染環境的疑慮且材質親膚舒適又透氣。減重專家建議，因石墨烯能釋放高能量遠紅外線波，促進身體循環代謝，能加強運動的效果，輕鬆提高減重的成效。

▲塑崩褲有獨家的塑崩織法，擁有超強的彈性且不易鬆脫變形。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

「PP石墨烯塑崩褲」哪裡買？

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