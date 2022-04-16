快訊／蔡英文自主健康管理首次篩檢　最新健康狀況曝光

由世界台灣人大會、台灣國家聯盟合辦的「第11屆海內外台灣國是會議」16日登場，總統蔡英文、副總統賴清德特別以錄影方式現身致詞。蔡英文表示，我們讓全世界看到，台灣有決心守護國家安全，也有能力為民主自由貢獻；賴清德提到，無論是國內改革，還是在國際外交的打拚，目前都已經看到初步的成果，團結合作守護台灣主權，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。