快訊／蔡英文自主健康管理首次篩檢　最新健康狀況曝光

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）
記者陶本和／台北報導
總統府發言人張惇涵今（16）日表示，總統今天上午依照防疫指引，進行自主健康管理期間的第一次快篩，結果為陰性。總統健康狀況依然良好，總統感謝大家關心，也請大家放心。
總統蔡英文日前因家庭成員確診而需進行10天的居家隔離，隔離期限到14日凌晨12點為止，15日起將進行自主健康管理7天，至4月21日。
對此，蔡英文16日上午依照防疫指引，進行自主健康管理期間的第一次快篩，結果為陰性。總統健康狀況依然良好，總統感謝大家關心，也請大家放心。
▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）
記者陶本和／台北報導
總統府發言人張惇涵今（16）日表示，總統今天上午依照防疫指引，進行自主健康管理期間的第一次快篩，結果為陰性。總統健康狀況依然良好，總統感謝大家關心，也請大家放心。
總統蔡英文日前因家庭成員確診而需進行10天的居家隔離，隔離期限到14日凌晨12點為止，15日起將進行自主健康管理7天，至4月21日。
對此，蔡英文16日上午依照防疫指引，進行自主健康管理期間的第一次快篩，結果為陰性。總統健康狀況依然良好，總統感謝大家關心，也請大家放心。
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