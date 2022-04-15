蔡英文解隔首場公開行程　接見美議員：台灣在美國會的重要支持力量

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）於14日率參眾議院跨黨派議員訪問台灣，總統蔡英文也在15日零時結束10天的居家隔離後，隨即在上午於總統府接見訪團一行人。蔡英文致詞時表示，俄國入侵烏克蘭顯示民主國家應強化結盟，台灣一直是美國印太地區的堅實夥伴，期待能與美國一同促進印太區域經貿交流合作，並且帶來更多的繁榮。

蔡英文表示，歡迎各位議員訪問台灣，這次訪團的議員橫跨兩院，也橫跨兩黨，顯示台灣在美國國會獲得跨黨派的高度支持，在做貴賓都是台灣的好朋友，非常感謝各位長期在美國國會堅定支持台灣，積極推動台美關係的發展。

「今天也很高興再次看到葛瑞姆參議員和孟南德茲參議員。」蔡英文說，葛瑞姆參議員在1999年擔任聯邦制眾議員的時候就曾經來到台灣，在2016年就任總統不久後，也再次來訪。過去20多年來葛瑞姆參議員再加強台美雙邊經貿關係、支持台灣的國際參與等方面，都有重要的貢獻，是台灣在美國國會重要的支持力量。

孟南德茲參議員從2009年擔任參院台灣連線共同主席，多次領銜發起友台議案，強化台灣安全、提升台美關係，是台灣在美國國會的堅定友人。蔡英文表示，還記得在2019年7月出訪過境美國，孟南德茲參議員也專程從華府趕到紐約參加歡迎酒會，展現對台灣真摯的支持。

「台美之間能夠有堅若磐石的情誼就是因為有各位貴賓，能夠跟我們一起努力。」蔡英文表示，就在這個月10日，台灣關係法立法屆滿43年，各位在這時候來訪格外具有意義，「我們相信，台美將持續深化交流，創造更多的成果」。

蔡英文說，過去幾年來台美透過全球合作級訓練架構，也就是GCTF，還有印太民主諮商治理機制，一起在印太區域推動民主、良善治理級人權價值。

蔡英文指出，俄國入侵烏克蘭的事件也顯示民主國家應該強化結盟的力量，共同防禦威權國家對於區域和平的干擾以及威脅。

「台灣一直是美國在印太區域最堅實的夥伴。」蔡英文期待，能在新的印太戰略中扮演積極的角色，和美國等理念相近的國家繼續共同維持印太區域的和平穩定。此外，台灣也期待能與美國一同促進印太區域經貿交流合作，並且帶來更多的繁榮。

最後蔡英文說，再次歡迎各位來訪，也希望美國國會共同為捍衛民主價值，我們一起努力，謝謝大家。

▲總統蔡英文接見美國國會代表團。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

