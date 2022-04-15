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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／訪團成員都接到中國發函抗議　孟南德茲：但我們沒有因此退縮

實習記者張鈞量／台北報導

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨（14日）率跨黨派國會代表團抵台，並於15日上午到總統府拜會總統蔡英文。代表團成員參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）表示，這次的高層級的訪團，代表了美國對台灣的關注與支持，並肯定台灣不同於中國的民主自由。他也透露，這次訪問團的成員都收到了中國的抗議，「但我們並沒有因此退縮，也會堅定守住我們對台的承諾」。

▲▼美國參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）。（圖／翻攝自總統府直播）

▲美國參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）。（圖／翻攝自總統府直播）

孟南德茲表示，「身為台灣國會連線的共同主席，我很驕傲能再次來到台灣」，再深化一次台美堅若磐石的友誼；而在全球陷入衝突之際，這個訪團來到台灣，也是要發出重要的訊息給台灣人。

孟南德茲強調，這次的訪團組成非常多元，不只跨黨派、跨眾參兩院，也橫跨不同的委員會，有外交、衛生教育、國土安全委員會，甚至還有眾議院外交委員會的成員也到此，可見此次訪團層級之高；當世界都在關注歐洲之時，「我們理解台灣其實也很重要」。

孟南德茲指出，其實中國方面對訪問團各自的辦公室，都有發函表示不滿，「但我們並沒有因此退縮，也會堅定守住我們對台的承諾」。

孟南德茲強調，這次對台灣表態支持有兩個重點，「我們沒有想主動挑釁中國，就如同我相信台灣也不想主動挑釁中國一樣」。他表示，事實上美國與西方各國當初還邀請中國加入世界秩序，並希望中國遵守，但很遺憾中國進入了貿易體系、卻不願遵守世界的秩序。

孟南德茲認為，因此要說到當前的課題，與其說是要選擇中國還是美國，不如說是要選擇居住在怎麼樣的世界。他強調，「我們可以選擇兩種世界」，第一種可以選擇政府，憑藉自己的智慧創造有價值的產品；或是另一個世界，其中人們的思想、自由、創作能力都受制於人。

孟南德茲表示，他們就是基於這個選擇的精神才來台灣；台灣產出九成的高端半導體，代表台灣對世界來說有一定的重要性與影響力，而世界也必須瞭解到，台灣的安全與否將會衝擊全世界。

孟南德茲強調，除了上述的理由外，再加上對台灣的法律、透明執政、對個人的尊重，基於這份對台灣的尊重，「若還要問我們是否支持台灣？答案是肯定的」。

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