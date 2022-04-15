LIVE／隔離10天解禁！　蔡英文接見美國參院超友台訪團

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前因家庭成員確診而需進行10天的居家隔離，隔離期限到14日凌晨12點為止，15日起將進行自主健康管理7天，至4月21日。而隔離期一滿，蔡英文隨即就有公開行程的安排，預計在15日上午11點，接見美國聯邦參議院外交委員會訪問團。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



總統府發言人張惇涵14日表示，依照防疫相關指引，總統14日下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，總統並進行PCR篩檢，結果也為陰性。依照規定，總統將於14日晚上12點後解除居家隔離；並自4月15日起，進行自主健康管理7天，至4月21日。自主健康管理期間，總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

針對接見訪團部分，張惇涵說明，此次訪團由美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率跨黨派議員來台，成員包括：參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員，衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC），國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH），聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE)，聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）等，共6位國會議員。

張惇涵表示，這6名國會議員不僅「重量資深」，也「重視台灣」。訪團成員中，葛瑞姆參議員、孟南德茲主席、波爾參議員及傑克森眾議員4人皆為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員；波特曼參議員、賽斯參議員也多次連署國會友台議案或友台倡議。

此次訪團團長葛瑞姆參議員，曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，並與孟南德茲主席分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人。

張惇涵說，此次訪問團不僅「跨黨派」，也「橫跨美國參眾兩院」。6名國會議員分別參加參議院「預算」、「外交」、「國土安全」、「衛生、教育勞工暨年金」、「財政」，以及眾議院「軍事」等重要委員會。

張惇涵說，此次訪團到訪台灣，不僅展現美國國會跨黨派對台灣的重視與支持，也再次展現台美關係的「堅若磐石」。總統府期盼透過此次的面對面交流，持續深化台美合作夥伴關係，並持續攜手對全球及區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。

▼美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）等跨黨派議員一行14日來台訪問。（圖／外交部提供）