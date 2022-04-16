海內外國是會議登場　蔡英文、賴清德同聲：團結守護台灣

記者陳家祥／台北報導

由世界台灣人大會、台灣國家聯盟合辦的「第11屆海內外台灣國是會議」16日登場，總統蔡英文、副總統賴清德特別以錄影方式現身致詞。蔡英文表示，我們讓全世界看到，台灣有決心守護國家安全，也有能力為民主自由貢獻；賴清德提到，無論是國內改革，還是在國際外交的打拚，目前都已經看到初步的成果，團結合作守護台灣主權，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。

總統蔡英文致詞表示，本次大會主題是「維護台灣主權、聯合印太同盟」，這兩年來，全世界受到疫情的挑戰，國際情勢有很大的變化。尤其最近俄烏戰爭，民主自由國家面對威權主義威脅，大家在關心烏克蘭的時候 也很關心台灣。

蔡英文說，要向大家報告，台灣立場就是堅持守護主權、堅持守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助、貢獻我們的力量。就像這次的俄烏戰爭，不只政府提供醫療物資，我也要感謝大家共同捐款，一起支持烏克蘭。

「這幾年，因為大家團結打拚，我們的經濟與國防產業，也都有很好的發展。國家越來越進步，我們才有能力幫助別人、守護台灣。」蔡英文表示，我們讓全世界看到，台灣有決心守護國家安全，我們也有能力為民主自由貢獻。現在，有越來越多國家為台灣發聲，支持我們有意義參與國際組織，和世界共同打拚。

但與此同時，疫情仍就是當前國際間的一大挑戰，蔡英文也提醒，不管是拚經濟還是護主權，我們都要做好防疫，「所以我也要拜託大家，一定要配合防疫，三劑疫苗一定要接種，保護自己也保護家人」，相信只要我們繼續團結打拚，台灣的未來一定會更好。

副總統賴清德致詞時，則先邀請大家一起懷念，一生為著給台灣人享受自由的滋味，奮鬥打拚的民主前輩—彭明敏教授，感謝他對台灣民主的犧牲和奉獻，祝福彭教授安息主懷，也祈求彭教授精神與我們同在，一起繼續為台灣的民主奮鬥。

賴清德說，因為疫情的關係，非常抱歉透過錄影的方式，來參加「世界台灣人大會」、「台灣國家聯盟」共同舉辦的「第11屆海內外台灣國是會議」。藉這個機會，我要向現場各位先進表達敬意，感謝大家在過去十幾年來，以「監督政府、維護主權、發展台灣」為目標，積極舉辦海內外台灣國是會議，討論台灣國家正常化、亞太和平、印太同盟等當前台灣所面對的重大問題。

賴清德說，要感謝各位前輩長期為台灣的民主、為人權、為社會公義打拚，你們對維持台灣民主自由發展、守護台海和平穩定的貢獻和付出，都使人非常欽佩。

尤其這兩年來，從新冠肺炎、去年底四項公投、到台中第二選區、台北中正艋舺立委補選及罷免，雖然每一關都很難過，但在海內外台灣人共同打拚之下，我們也是一關一關來通過，這就是天佑台灣。

賴清德也說，蔡總統就任6年來，面對最新國際局勢轉變，以及中國軍機、軍艦不斷對台灣的壓迫，除了在國內推動各項改革，讓台灣的體質越來越好以外，另一方面，在國際上也積極加強對印太國家的交流與合作，並且依照台灣本身的需要，強化對美國、日本及歐盟國家的合作關係。

賴清德說，無論是國內改革，還是在國際外交的打拚，目前都已經看到初步的成果，不但台灣防疫成績全世界都看得到，台灣半導體產業成為世界各國極力爭取的關鍵戰略物資，許多民主國家的高峰會，包括G7、美日、美歐高峰會等，都將「台海和平穩定」列入正式文件當中。

「尤其台美關係這兩年來有相當正面的發展。」賴清德表示，從台灣美國事務委員會改名、美國國務院大幅放寬對台交往準則，到對台軍售的常態化、提高訪台官員層級、台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）復談、「全球合作暨訓練架構」（GCTF）持續擴大，及今年美國國防授權法案（NDAA）重申《台灣關係法》及「六項保證」對台承諾，在在顯示台美關係是「真朋友、真進展」的合作夥伴關係。

加上俄羅斯侵略烏克蘭，美國拜登總統特別派特使團來訪，而前國務卿龐培歐也適時來訪表達對台灣的堅定支持，所有這些美國友人的具體行動，都展現美國對印太地區和平穩定的重視，並凸顯對台灣「堅若磐石」的承諾。我們也應該團結合作，守護台灣主權，維護民主，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。

賴清德說，接下來，台灣還要進一步跟世界各國合作，積極推動「2050年淨零碳排」的永續發展目標，除了要為地球的環境保護盡一份心力外，台灣也要藉這個機會脫胎換骨，讓我們的國家更加進步、更加強大。

「數十年來，在各位前輩的打拚、全民的努力之下，台灣已經走在正確的道路，台灣在國際社會的地位也越來越重要。」賴清德表示，敬請各位前輩，繼續支持本土執政團隊穩健的改革路線，作政府最堅強的後盾，共同為創造更民主、更繁榮的台灣來一起打拚。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

