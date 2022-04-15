快訊／「放棄台灣就是放棄自由民主」　葛萊姆：是時候讓中國付出代價

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨晚率跨黨派國會代表團抵台，成員包括參院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez，訪團成員15日上午到總統府拜會總統蔡英文，會中葛瑞姆強調，美國會積極因應中國對台灣日益加劇的挑釁行為，因為如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主，葛萊姆說，在烏克蘭情勢中，中共跟台灣人民之間的反應對比鮮明，中國對全世界所做的一切，「我們是時候讓他們付出更龐大的代價」。

葛瑞姆15日在總統府致詞表示，美國政界兩黨諸多分歧，但兩黨一起來，是展現團結的；在俄羅斯入侵烏克蘭之際，面對中國威脅的台灣，使得美國對台議題空前團結。此次來台，是展現對台灣的支持與熱愛，我們熱愛自由、熱愛台灣能夠展現現代成就的能力、也熱愛能夠自己自由選擇領導人的權力、熱愛法治。

葛瑞姆也說，另個重點是當中國對台灣的挑釁日益增加時，如何因應，相信我們只要正視我們熱愛的一切，一定會積極因應，因為如果放棄台灣，就相當是放棄自由與民主，也甚至是放棄自由貿易，這樣對全人類都是重大的遺憾。

接著，葛瑞姆表示，當我們在此展現對台灣的支持，也對烏克蘭發生的一切也感到痛心疾首。台灣人民開慷捐贈近4000萬美金給烏克蘭，反觀中國所做的一切，反而是助長俄羅斯的暴行。

葛瑞姆提及，今天美國中情局長演講提到，針對俄國情勢發表意見，並表示中國國家主席習近平是俄羅斯總統普丁最忠實的盟友。因此在烏克蘭情勢中，中共跟台灣人民之間的反應對比鮮明。

葛瑞姆表示，在經濟層面，台灣是全球及美國在數位方面不可或缺夥伴，因此我們希望進一步強化跟台灣的經濟關係。希望有非常良好的成果。

葛蘭姆再說，他想告訴大家，當我們看到烏克蘭的一切時，都痛心疾首，美國人也知道台灣對美國有多重要。全世界其實有非常多輿論壓力，針對我們看到的暴行齊聲譴責；北約現在是更加強大而非更加脆弱，甚至阿拉伯人跟以色列人在這情勢下也團結幫忙，因此這時候的壓力，對中共在全球的壓迫來說，是有股反抗的力量，這時對台灣人是一大利多。

葛萊姆表示，中國對全世界所做的一切，「我們是時候讓他們付出更龐大的代價」，而這也是普丁本應該付出代價。中國共產黨對台經濟、人民做網路攻擊，這也需付出代價。「我要告訴大家、激勵大家，現在美國人民在自由前提之下，更加團結。」

該次訪團成員背景如下：

葛瑞姆參議員（Lindsey Graham, R-SC）／共和黨

曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，與前總統川普關係密切。葛瑞姆向來視美國參議院軍委會已故主席馬侃（John McCain, R-AZ）為榜樣，曾於2016年隨馬侃主席訪台祝賀蔡總統當選。

葛瑞姆所在南卡羅萊納州是生產F-16 Block 70新型機重要基地，曾力助台灣爭取美政府同意售我F-16戰機，並支持台美深化安全合作，包括2019年與南卡州長討論如何協助台灣加速F-16戰機軍售案，並與該州所有聯邦參、眾議員聯名致函川普總統等。美國政府於同年8月同意售我66架F-16V戰機。

孟南德茲主席（Robert Menendez, D-NJ）／民主黨

長期於外交委員會擔任要職，現為參院外委會主席，對中國近年來之崛起特別關注，經常以積極之立法做為發揮對美國政府外交政策制定之影響力。也甚為關注與中國之戰略競爭（strategic competition）及重建美國在世界領導角色等議題，樂願促進台美之進一步合作。

自2009年起3月擔任「參院台灣連線」共同主席逾13年，長年以具體行動表達支持，包括在參院領銜提出友台議案、聯名函或連署支持各項相關議題等，是在參院極具關鍵影響力的「台灣超級好朋友」。

波爾參議員 （Richard Burr, R-NC）／共和黨

波爾參議員是資深議員，自1995年至2005年間擔任聯邦眾議員，2005年迄今擔任聯邦參議員，在國會人脈廣闊，已宣布將於2022年任期屆滿後退休。

波特曼參議員（Robert Portman, R-OH）／共和黨

現任參院少數黨副黨鞭，屬於共和黨中間溫和派，於2021年11月積極協調美國參院兩黨促成高達超過1兆美元之「基礎設施投資及就業法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）順利通過，因而贏得共和黨同僚之大力推崇。曾任小布希政府之貿易代表及聯邦管理及預算局局長。曾於2020年與共50位參議員聯名致函時貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

賽斯參議員（Ben Sasse, R-NE）／共和黨

是台灣在參院「財政」委員會重要友人，支持推動深化台美經貿關係，包括2020年連署上述支持台美洽簽BTA的聯名函等。

傑克森眾議員（Ronny Jackson, R-TX）／共和黨

為本屆國會新科眾議員，立場友台，除支持台灣參與拜登政府的「印太經濟架構」（IPEF）外，2021年連署支持台灣參與WHA之眾院第1145號法案、支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）聯名函，以及籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單的聯名函。