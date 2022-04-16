上海今日「本土新增23513例」！　封城超2週確診數不降反升

▲上海疫情目前仍沒有好轉。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委今（16）日早通報，新增本土新冠肺炎確診病例3590例、無症狀感染者19923例，合計為23513例。先前上海每日新增確診病例都在千例上下，13日超過2000例，14日確診病例數首次突破3000例，達到3200例。此外，上海15日重症病例也增加3例達到13例。

上海市衛健委表示，15日確診病例中，922例為此前無症狀感染者轉確診，2311例確診病例和19428例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。目前，上海在院治療確診病例仍有15305例。

上海市委書記李強在15日晚間召開的疫情防控工作例會上也要求，每一輪全員檢測要做到全覆蓋，滾動開展「敲門行動」，摸清人口底數，確保不漏一戶、不落一人。同時最大限度減少人員流動和集聚，廣泛發動基層幹部和志願者等力量，「守好大門，管好小門」。全面加大社會面巡查，提高見警率、管事率。

上海目前新發現的確診者和無症狀感染者都是近期遭到感染。但上海實施封控至今已超過兩周時間，絕大多數市民除了外出接受核酸檢測，均被要求「足不出戶」。

此前，對於為何封控時間已久還出現陽性感染者的情況，上海市疾控中心副主任吳寰宇表示有幾方面因素，一是核酸篩查工作量很大，數據有一定的延時；二是存在家庭聚集性傳播，造成本輪疫情的Omicron BA.2變異株具有隱匿性強、傳播快的特點，潛伏期大多為3至5天，而家庭內傳播是當前主要傳播途徑，一般家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出；三是在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通，倘存在被病毒污染的物品，不排除接觸後造成感染。