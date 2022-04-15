基隆+48！2女看阿妹演唱會後確診　互不認識都在「這天」入場

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（15日）公布國內本土病例新增1209例，再創歷史新高，其中基隆新增48例裡，市長林右昌疫情記者會表示，外縣市感染來源有15例，台北市佔7例。其中2例案30806、案31163，2女彼此互不認識，都在4/10日前往台北小巨蛋參加張惠妹演唱會，是否因參加演唱會而染疫，還有待進一步疫調釐清。

今天CDC公布與基隆相關的案例有48例，林右昌指出，其中與家庭群聚相關有11個家庭共15例，本市職場相關有2例，校園相關有6間小學共7例；與外縣市相關的確診案例，共15例，占所有案例的31%，包含台北市7例、新北市2例、桃園市2例、高雄市4例；疫調中有9例；多注意自己的身體狀況提早因應。

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林右昌表示，目前本市居家隔離人數2316人 ，較14日增加195人，自主健康管理251人，較前一日增加18人；全市社區篩檢站也持續進行，14日全市篩檢站共計篩檢1769人，15日早上共計篩檢956人；另外14日快篩陽性專線，17例進線，17人都是PCR確診，也顯示快篩陽性專線立即、迅速的功能，15日上午有5例陽性進線，目前還在進行PCR的複檢當中。

林右昌說：家庭群聚相關共15例：案30801、30802、30805、30807、30809、30816、30822、30983、31164、31166、31172、31173、31829、31831、31832；與本市職場相關的有2例；基隆凱悅KTV職場衍生相關1例：案30808，曾與友人案30160、28891、28215一起去基隆某KTV包廂喝酒唱歌；尚智運動世界衍生相關1例：案30821，是之前確診者（29827）的職場同事，匡列居隔間陽性確診。

與外縣市相關的確診案例，共16例：台北市7例：台北確診者足跡相關2例：案30806、案31163，彼此不認識，但在4/10日都前往台北小巨蛋參加張惠妹演唱會；台北確診個案相關2例：案30810是學生，因台北友人確診，匡列居隔間陽性確診；案30824，因姪女是台北確診個案，被匡列在家隔離，解隔離前陽性確診。

台北職場衍生家庭群聚相關2例：案31018，是之前確診個案28891的媽媽，匡列居隔間陽性確診；案31167，是之前確診個案(28891)的密切接觸者，匡列居隔間陽性確診；台北八大相關1例：案31171，40多歲男性，曾與確診友人前往台北中山區某酒店消費。

新北市2例：案30804，個案女友為新北市蘆洲確診個案；案30797，案28908的爸爸，匡列居隔間PCR採檢陽性確診；桃園市2例：案30812、30817，都在桃園某工程行上班，因同事、老闆（案29847）都確診，自行快篩陽性，至醫院採檢陽性確診。

高雄市4例：高雄確診個案衍生家庭群聚2例，案30813是之前確診個案30454的女兒，他們曾和高雄確診個案的親戚家庭聚餐；案30819，因接觸同一個高雄確診個案，自主隔離期間用快篩陽性，轉至醫院PCR篩檢陽性確診；高雄市確診個案相關2例，案30815，因丈夫（案30819）與確診者密切接觸，匡列居隔間陽性確診；案30818是之前確診個案28902的公公，匡列居隔間陽性確診。

另外，9例還在疫調中：案30803、30811、30820、30823、30921、31169、31174、31486、31487；與校園相關的有6間小學共7例；分別是A校：31488、31830；B校：30814；Ｃ校：31165；Ｄ校：31168 ；Ｅ校：31170 ；Ｆ校：31489。

林右昌指出，目前本市高中以下學校全校停課的有1校（信義國小）、2幼兒園；預防性停課的有3校4園；部分停班學校有13校（包含社大、高職、國中、國小19班）及1幼兒園；補習班停課的部分則是16間。

最後林右昌表示，全國疫情破千，我們戒慎恐懼，也沒有樂觀的本錢，未來基隆的疫情也是會跟全國的疫情狀況走，他說，醫院是最後的防線，社區篩檢站是前線的防線，而每一個人，都是防疫的尖兵；他提醒大家，多注意自己的身體狀況，不管是通知市政府，或是讓身邊的家人朋友知道身體狀況，都可以提早因應，有助於減緩疫情傳播的速度。

林右昌說，從最近的疫調中看來，有一些都是有症狀的，像是咳嗽、喉嚨痛、發燒、肌肉痠痛等，林市長提醒，如果有類似的感冒症狀，趕快去看醫生，早一步確認自己的身體狀況，都是為防疫做一份心力。

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