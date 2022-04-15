「桃園新選風連線」砲轟美福清運跳票　公害賠償竟成回饋方案

▲「桃園新選風連線」砲轟美福清運跳票。（圖／牛煦庭辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近月來，居民從飽受「煙味、薰味、酸臭味到噁心的屍臭味…」，惡臭的空氣讓大家苦不勘言！美福倉儲大火發生月餘，「桃園新選風連線」15日於市議會召開記者會，發布街訪影片民眾發聲內容，砲轟美福清運跳票、連「公害賠償」都變成了的「回饋方案」，質疑市府環保局準備吃案？民進黨蘆竹區市議員劉勝全也現身會場，為受害民眾發聲。

「桃園新選風連線」市議員牛煦庭表示，蘆竹公害問題不分藍綠黨派，所有人都應該關心，任何試圖為這個事件貼上政治標籤的人，都是無良廠商的幫凶！呼籲權益受損市民不要沈默、踴躍發聲。

▲羅岳峰街訪美福週邊居民。（圖／擷取自街訪影片）

桃園區市議員參選人羅岳峰發布街訪影片，播出居民發出無奈說法表示，近月來，居民都不敢隨便打開窗戶，吃飯也吃不下嚥，因為腐臭的味道伴就伴隨在周遭，衣服不敢放在陽台上，原本南崁溪運動的人潮，也已經消失了一個月，上述所產生的生活不便，皆來自於廢棄物清運計畫的跳票。而環保局原本可以開罰300萬，也只「重罰」100萬，民眾只能搖頭嘆息！

▲牛煦庭市議會質詢美福事件。（圖／擷取自牛煦庭臉書）



民進黨籍蘆竹區劉勝全議員說，火災剛發生，蘆竹鄉親尚能體恤災難，也願意忍受一時不便，但臭味持續到一週，民怨四起，當即聯絡環保局做「異味官能檢測」，但環保局只拿AQI數據搪塞了事，甚至推說稽查人員未帶異味偵測器，直言很難接受。

▲環保局長呂理德（右一、坐者）出現記者會場。（圖／牛煦庭辦公室提供）

劉勝全並還原3月23日現場會勘情形，美福以土木技師鑑定，推託結構有問題，試圖延緩清運進度，卻不願意出示報告內容，更被消防局當場打臉，直言無良廠商應道歉賠償。劉並表示，光服務處接到超過30通不同市民的投訴電話，專線姍姍來遲，還以只有五通來搪塞，簡直不可思議！蘆竹區台硝、旭富等案，都是賠償處理，美福怎麼會是「睦鄰」，拒絕搓湯圓！要求市府維權站市民這邊。

市議員參選人毛嘉慶明確表示反對2017「泰豐睦鄰模式」重演，直言受害的是居民，公害就是公害，砲轟市府又想息事寧人、大事化小，永遠都站財團那一邊。毛嘉慶轉達美福自救會的四點主張：

一、美福向所有受災戶正式道歉。

二、明確的清運期限以及改善期限，市府在限期改善日期後按次處罰。

三、美福對受災戶以「精神慰撫金」名義，進行「家戶現金賠償」。

四、市府、各級民代，針對「公害防治政策」專案研討、修法、補破網，毛並要求市府思考代位求償、假扣押，以落實家逐戶賠償方案。