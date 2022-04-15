挨轟美福事件公害賠償竟成「回饋」？　環保局聲明：沒吃案

▲環保局於美福大火現場進行清消。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對「桃園新選風連線」15日於市議會召開記者會，砲轟美福清運跳票、連「公害賠償」都變成了的「回饋方案」，質疑市府環保局準備吃案？市府環保局說明：美福火警造成的空污異味及廢棄物清理，該局已依空污法及廢清法重罰600萬元，並限期業者文到2周內清理完成，區公所也持續協助民眾進行求償協商，環保局一切依法辦理，沒有吃案。

環保局表示，美福公司火災造成的粒狀污染物及異味，經環保局裁處500萬元罰鍰，另該公司因未於4月12日完成惡臭廢棄物的清理，再祭100萬元罰鍰，並再限期於文到二周內需完成6樓廢棄物清理，一切依法辦理，沒有吃案。另自3月24日開始迄今，環保局所收到的民眾因火災因素損失的登記，已持續轉交給區公所，目前區公所也持續協助民眾與業者的求償協商。

環保局指出，「公害」係指因「人為因素」，致破壞生存環境，損害國民健康或有危害之虞者，而「公害糾紛」，指因公害或有發生公害之虞所造成之民事糾紛，目前環保局也正等待火調報告中。

環保局表示，因火災事件所造成的損害求償，民眾有4種方式進行求償作業，包含1.向業者請求損害求償、2.向地方法院或各區公所調解委員會申請調解，3.向環保局申請公害糾紛調處(由直轄市或縣(市)調處委員會會議進行調處)，4.也可向地方法院提起民事訴訟。

環保局也說，若民眾請求依公害糾紛法辦理，依該法規定，若涉及損害賠償則需由當事人提出申請調處。環保局也說，公害糾紛調處需雙方合意，方得成立。若有一造當事人不同意，則調處不成立，得逕向法院提起民事訴訟或於14日內申請行政院環境保護署所設公害糾紛裁決委員會進行裁決。這個機制一直都在，民眾可以隨時來申請，環保局並未吃案。