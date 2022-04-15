　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

挨轟美福事件公害賠償竟成「回饋」？　環保局聲明：沒吃案

▲公害賠償成回饋，桃園環保局聲明：沒吃案

▲環保局於美福大火現場進行清消。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對「桃園新選風連線」15日於市議會召開記者會，砲轟美福清運跳票、連「公害賠償」都變成了的「回饋方案」，質疑市府環保局準備吃案？市府環保局說明：美福火警造成的空污異味及廢棄物清理，該局已依空污法及廢清法重罰600萬元，並限期業者文到2周內清理完成，區公所也持續協助民眾進行求償協商，環保局一切依法辦理，沒有吃案。

環保局表示，美福公司火災造成的粒狀污染物及異味，經環保局裁處500萬元罰鍰，另該公司因未於4月12日完成惡臭廢棄物的清理，再祭100萬元罰鍰，並再限期於文到二周內需完成6樓廢棄物清理，一切依法辦理，沒有吃案。另自3月24日開始迄今，環保局所收到的民眾因火災因素損失的登記，已持續轉交給區公所，目前區公所也持續協助民眾與業者的求償協商。

▲公害賠償成回饋，桃園環保局聲明：沒吃案

環保局指出，「公害」係指因「人為因素」，致破壞生存環境，損害國民健康或有危害之虞者，而「公害糾紛」，指因公害或有發生公害之虞所造成之民事糾紛，目前環保局也正等待火調報告中。

環保局表示，因火災事件所造成的損害求償，民眾有4種方式進行求償作業，包含1.向業者請求損害求償、2.向地方法院或各區公所調解委員會申請調解，3.向環保局申請公害糾紛調處(由直轄市或縣(市)調處委員會會議進行調處)，4.也可向地方法院提起民事訴訟。

環保局也說，若民眾請求依公害糾紛法辦理，依該法規定，若涉及損害賠償則需由當事人提出申請調處。環保局也說，公害糾紛調處需雙方合意，方得成立。若有一造當事人不同意，則調處不成立，得逕向法院提起民事訴訟或於14日內申請行政院環境保護署所設公害糾紛裁決委員會進行裁決。這個機制一直都在，民眾可以隨時來申請，環保局並未吃案。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
張國煒嗆大哥「嗑藥」！　他提醒「1教訓」下場慘
快訊／首位3線2星高階警官確診　刑事局警政監治療中
陳時中接觸確診者　「免隔離原因」網炸鍋
快訊／中選會拍板！　「18歲公民權」公投綁大選
快訊／北一女驚爆14學生確診！　全校遠距教學
快訊／嘉義阿伯衝天上人間確診　害2牌友染疫遭罰30萬
2縣市確診「竟超越台北」！　PTT點名抖喊：整個炸開
快訊／北市停課標準更動！　「2情況」全校停課
快訊／北市在家照護上路　柯文哲：「1行政區」先試辦
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情持續飆　台南市勞工局加強宣導「防疫照顧假」勞動權益

鮮肉男愛上花藝　龍潭高中袁仕華拚全國賽佳績

挨轟美福事件公害賠償竟成「回饋」？　環保局聲明：沒吃案

台東「班班有冷氣」達標　5月各班冷氣啟用到位

十八尖山環境再升級　景觀整建改善4大亮點

正心中學聯20年舉行惜福餐活動　省5萬餐費捐啟能中心

金門400年古墓粗糙開挖文物被毀！　議員促文化局修法管理

台中市政府有「文昌位」　坐過後考律師、司法官、調查官都上榜

清明祭祖以功代金　台南響應人數與金額近3年來最高

里港分局前進三地門部落　宣導交通安全、婦幼、反詐騙

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

疫情持續飆　台南市勞工局加強宣導「防疫照顧假」勞動權益

鮮肉男愛上花藝　龍潭高中袁仕華拚全國賽佳績

挨轟美福事件公害賠償竟成「回饋」？　環保局聲明：沒吃案

台東「班班有冷氣」達標　5月各班冷氣啟用到位

十八尖山環境再升級　景觀整建改善4大亮點

正心中學聯20年舉行惜福餐活動　省5萬餐費捐啟能中心

金門400年古墓粗糙開挖文物被毀！　議員促文化局修法管理

台中市政府有「文昌位」　坐過後考律師、司法官、調查官都上榜

清明祭祖以功代金　台南響應人數與金額近3年來最高

里港分局前進三地門部落　宣導交通安全、婦幼、反詐騙

莫斯科號沉了「基輔驚爆巨響」　俄發射巡弋飛彈！怒嗆加大進攻

屏東+21！天上人間3小吃部還在燒　新增8人確診已累計65染疫

男星外遇3女「最長已15年」！搞大小三肚子再逼墮胎：我老婆會告妳

先探／巴菲特股匯雙賺　笑傲渡邊太太

長50米溜滑梯！北市文山森林公園還有森林步道與觀景平台

遛狗嚇到路人！還有阿伯以為是比特犬　他無奈曬憨臉照：哪裡像啦

基隆+48！2女看阿妹演唱會後確診　互不認識都在「這天」入場

疫情持續飆　台南市勞工局加強宣導「防疫照顧假」勞動權益

爆「上海封城缺糧」被國台辦關注！　李立群再改口：吃到都變胖了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」整夜不肯離去

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

彰化和美高中(國中)緊急公布　4/15禁止到校採線上教學

大甲媽遶境爆確診足跡　顏清標：媽祖攏會化解

為父參戰！韓國瑜戰友女兒登記議員初選

建商豪氣捐千萬助學金　助清寒學子翻轉人生

桃園購物節「壓軸抽」好宅　幸運得主揭曉

中橫便道17.2K搶修　拚合歡山花季前先行通車

新任波蘭處長高則叡　拜會鄭文燦

新竹確診男進香雲林留足跡　曾走三宮廟

永康警守護治安贈「黑關公

保險套藏安毒露餡送辦

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

清明祭祖以功代金台南響應3年最高

台中市府有文昌位　坐過後考律師、司法官都上榜

公害賠償成回饋　桃園環保局聲明：沒吃案

更多熱門

相關新聞

南紡母親節檔期14日重磅登場

南紡母親節檔期14日重磅登場

南紡購物中心「馨花盛Fun饗宴」母親節檔期將於 14日登場，A1及A2館四百多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅優惠商品組合，預購及正檔期首7日消費滿6000元送900元高現金回饋及200點會員點數，搭配滿額集心送、聯名卡回饋金及八大銀行加碼，盼締造新佳績。

微風母親節消費回饋撒萬點不手軟

微風母親節消費回饋撒萬點不手軟

清明掃墓祭祖　多加利用紙錢收運集中燃燒

清明掃墓祭祖　多加利用紙錢收運集中燃燒

桃園「生熟廚餘全回收」實施　違者開罰

桃園「生熟廚餘全回收」實施　違者開罰

桃園4／1起使用「可透視垃圾袋」

桃園4／1起使用「可透視垃圾袋」

關鍵字：

公害賠償回饋桃園環保局未吃案

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面