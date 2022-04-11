南紡母親節檔期14日重磅登場　感恩回饋無上限

▲南紡購物中心「馨花盛Fun饗宴」母親節檔期將於 14日登場，A1及A2館四百多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅優惠商品組合，搭配滿額集心送、聯名卡回饋金及八大銀行加碼，盼締造新佳績。 （圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心「馨花盛Fun饗宴」母親節檔期將於 14日登場，A1及A2館四百多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅優惠商品組合，預購及正檔期首7日消費滿6000元送900元高現金回饋及200點會員點數，搭配滿額集心送、聯名卡回饋金及八大銀行加碼，盼締造新佳績。

11日下1時點半，南紡購物中心在A1館二樓VIP室舉辦母親節檔期記者會，活動開場由妤芊肚皮舞團中的三位媽媽帶來熱力四射的印度舞表演，化身亮麗舞孃的媽媽隨著音樂展現自信舞姿，並將本次母親節檔期優惠陸續公開，最後由購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥與3位媽媽，一同祝福全天下媽媽母親節快樂。

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莊景堯表示，南紡購物中心在本次母親節除了有眾多優惠，還有以「花漾媽咪 聰明生活GO」為主題推出的各式智慧型家電優惠，希望可以為媽咪帶來更便利的生活;楊鈵彥指出，這個檔期我們祭出相當多的優惠，有信心媽咪可以在南紡購物中心能買得盡興。

南紡購物中心「馨花盛Fun饗宴」檔期於14日起至20日進行預購，正檔期於21日起至5月9日登場。全館14日起至27日推出「回饋無上限活動」，凡於A1、A2館指定店櫃消費滿6000元就送700元商品抵用券（可累贈），並加贈會員200點會員點數（不累贈）；全檔期於大家電及家具專櫃消費滿10000元送1000元商品抵用券（可累贈）；14日起至27日，全館除了有滿3000元送200元商品抵用券的會員獨享回饋（不累贈，與回饋無上限活動擇一兌換），更有滿5000元送200元商品提貨單的聯名卡回饋;另外全館指定業種也祭出高單加碼回饋，滿額即贈商品抵用券、家電、廚具等好禮。

全館同步獻上多重加碼回饋，預購期間持南紡聯名卡刷滿35000元加送100元商品提貨單;18日起至20日，全館舉辦點數回饋活動，期間可用會員點數350點換200元商品抵用券；指定八大銀行於預購首四日推出滿額加送商品抵用券、多功能調理機，正檔期首四日滿8000元加送100元商品抵用券。

除此之外，全館14日起至5月9日舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」，凡於A1、A2館指定店櫃消費每滿1000元送1顆心(可累贈)，集滿指定心數可兌換商品抵用券、會員點數，扣抵指定心數則可免費兌換或是加價購買居家用品、保養品等多元好禮;全館也於29日當天推出滿額集心3倍送，5月5日起至9日則有滿額集心2倍送，想輕鬆達成兌換門檻的消費者可要把握機會，以上活動內容依現場公告為準。