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白牌司機性侵害懷孕遭私刑！　17歲少女火速赴警局提告

▲▼台南私刑。（圖／翻攝記者爆料網）

▲一名戴姓白牌車司機涉嫌性侵17歲少女懷孕，少女親友將他揪出動用私刑，歸仁分局迅速逮捕3嫌到案。（圖／翻攝記者爆料網）

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

一名白牌車司機涉嫌性侵17歲少女懷孕，少女親友將他揪出動用私刑，過程還錄影PO上網路，台南市歸仁分局迅速逮捕動用私刑的3嫌到案，被害少女15日在社工陪同下到案協助調查，以釐清相關案情，據了解，被害人已向警方提出妨害性自主告訴，警方受理後將深入追查。

臉書社團「記者爆料網」有兩段影片流傳，可以看到一位白牌司機跪在地上被3位男子圍毆，並跪在地上的男子求饒，自稱不該趁17歲少女酒醉時性侵，也願意賠償20萬，私刑影片被上傳網路流傳，引起網友熱議。

台南市警歸仁分局指出，14日晚間發現網路社群網站貼文指出，戴姓男子疑趁某女子酒醉而有妨害性自主行為，故貼文附件影片內疑似有該女子之男性友人，持球棒暴打戴男，並涉嫌向戴男索取新台幣20萬元等行為，歸仁警分局獲此情資後立即成立專案小組，並報請台南地檢署指派檢察官指揮偵辦。

經專案小組漏夜追查，得知4月14日凌晨1時30分許，該17歲女子及涉案陳嫌等5人駕駛自小客車至台南市仁德區台86線橋下，陳嫌等人持球棒毆打戴男並持手機錄影，恐嚇交付新台幣20萬元。因戴男被毆傷在醫院就醫中，歸仁分局已指派專案人員前往製作筆錄了解案情，並釐清有無涉妨害性自主罪嫌。

▲▼台南私刑。（圖／記者林東良翻攝）

▲涉嫌動用私刑教訓白牌車司機犯嫌被警方火速追緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方另將陳嫌等3人查緝到案，其餘犯嫌持續追緝中，全案訊後依聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌偵辦送辦。

被害少女在社工陪同下，15日前往台南市警歸仁分局協助調查，警方目的是透過被害人的指證，釐清戴姓男子是否涉嫌妨害性自主。警方指出，本案係妨害性主自案件，全案由檢察官指揮偵辦，案情警方無法對外說明。

據了解，21歲戴男向警方辯稱係合意，否認有妨害性自主犯情，被害人則有向警方指控戴男涉嫌妨害性自主，警方已受理，將依妨害性自主方向偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遭受不法侵害，應立即報警，維護社會治安是警方責無旁貸之責，凡損及民眾權益及安全的案件，警方一定會重視並深入積極偵辦，讓危害社會治安的人無所遁逃，但警方絕不容許私刑暴力制裁，以身試法無法解決問題，且對治安與社會風氣造成不良影響。台南警方對於各類犯罪絕不寬貸，依法嚴辦到底，用心守護台南市民的生命、財產安全。

▲▼台南私刑。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南私刑。（圖／記者林東良翻攝）

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