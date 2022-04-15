女深夜回家被男騎車撞倒　街頭「強脫內褲」侵犯畫面曝光

▲男騎車撞倒女子進行攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林傳出街頭性侵事件，一名男子騎車發現街上有一名落單女子，竟然騎車故意把人撞倒後，在大街上抓住對方進行攻擊。受害女子想要反抗，反而被強行脫下褲子和內褲，而事發當時街上完全沒有人能夠幫助她，過程全被監視器拍下。

事件上月31日凌晨發生在布魯克林East Flatbush住宅區。影片中可看到，凶嫌不但騎車撞倒59歲女子，還抓著對方狂賞巴掌，後來又返回強行脫掉對方褲子進行性虐待。

事發當時由於是深夜，街上沒有任何行經車輛也沒有行人能幫助受害女子。警方表示，女子獲救後在現場拒絕就醫，警方公布監視器畫面並以美元3,500元（約台幣10萬元）懸賞金緝凶，希望民眾能幫忙提供線索。