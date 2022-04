女深夜回家被男騎車撞倒　街頭「強脫內褲」侵犯畫面曝光

▲男騎車撞倒女子進行攻擊。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布魯克林傳出街頭性侵事件,一名男子騎車發現街上有一名落單女子,竟然騎車故意把人撞倒後,在大街上抓住對方進行攻擊。受害女子想要反抗,反而被強行脫下褲子和內褲,而事發當時街上完全沒有人能夠幫助她,過程全被監視器拍下。

事件上月31日凌晨發生在布魯克林East Flatbush住宅區。影片中可看到,凶嫌不但騎車撞倒59歲女子,還抓著對方狂賞巴掌,後來又返回強行脫掉對方褲子進行性虐待。

事發當時由於是深夜,街上沒有任何行經車輛也沒有行人能幫助受害女子。警方表示,女子獲救後在現場拒絕就醫,警方公布監視器畫面並以美元3,500元(約台幣10萬元)懸賞金緝凶,希望民眾能幫忙提供線索。

