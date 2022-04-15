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快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　私刑畫面曝！球棒隊落網

記者林東良、葉國吏／台南、綜合報導　

台南又發生私刑事件！一位白牌車司機涉嫌性侵17歲少女，而且少女還因此懷孕，被少女親友揪出動用私刑，過程全被錄影貼上網路。對此警方火速將動用私刑的3人逮捕到案，並深入調查釐清。

▲▼台南私刑。（圖／翻攝記者爆料網）

▲白牌司機性侵17歲少女懷孕被動用私刑。（圖／翻攝記者爆料網）

臉書社團「記者爆料網」有兩段影片流傳，可以看到一位白牌司機跪在地上被3位男子圍毆，並跪在地上的男子求饒，自稱不該趁17歲少女酒醉時性侵，也願意賠償20萬。私刑影片被上傳網路流傳，警方接獲訊息後也火速逮人。

▲▼台南私刑。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南私刑警逮3嫌，還有2人在逃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼台南私刑。（圖／記者林東良翻攝）

台南市歸仁警分局漏夜追查，得知4月14日凌晨1時30分許，該女子及涉案陳嫌等5人駕駛自小客車至本市仁德區台86線橋下，陳嫌等人持球棒毆打戴男並持手機錄影，恐嚇交付新臺幣20萬元。目前戴男在醫院就醫中，本分局已指派專案人員前往製作筆錄了解案情，並釐清有無涉妨害性自主罪嫌；另陳嫌等3人查緝到案，其餘犯嫌持續追緝中，至於有關毆打原因是否另有隱情，由警方深入追查中，詢後將依聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌偵辦。

▲▼台南私刑。（圖／記者林東良翻攝）

歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遭受不法侵害，應立即報警，維護社會治安是警方責無旁貸之責，凡損及民眾權益及安全的案件，警方一定會重視並深入積極偵辦，讓危害社會治安的人無所遁逃，但警方絕不容許私刑暴力制裁，以身試法無法解決問題，且對治安與社會風氣造成不良影響。臺南警方對於各類犯罪絕不寬貸，依法嚴辦到底，用心守護臺南市民的生命、財產安全。

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