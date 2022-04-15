清明祭祖以功代金　台南響應人數與金額近3年來最高

▲清明期間台南市環保局與社福團體合作推動「以功代金」，30座公私立納骨塔設宣導攤，近2500人次響應，善款近144萬元，是近3年來最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明期間台南市環保局與社福團體合作推動「以功代金」，邀祭祖民眾將購買紙錢的費用轉做公益並累積功德，3月19至4月5日在30座公私立納骨塔設宣導攤，近2500人次響應，善款近144萬元，是近三年來最高，超商以功代金捐款也有4.6萬元的好成績。

環保局表示，為了推動以功代金環保局今年在多個公、私立納骨塔都設有宣導看板並附QE Code以利民眾捐款，另外也協助安排社福團體前去骨納塔法會現場設攤共計100個場次，也場次也是歷年來最多，祭祖民眾在社福團體人員說明下都樂於以行動支持，共計2442人響應，善款約143.8萬元。

推動以功代金外，為維護空氣品質環保局在清明期間更執行「納骨塔紙錢集運計畫」，在民政局、區公所的支持下納骨塔全面封爐，再由環保局清潔隊將紙錢集運至「淨圓滿」紙錢專用焚化爐燒化，以避免紙錢在各處焚化造成環境污染以及可能產生的火災等公共危險。

清明期間共載運189車次，集運量達285.6公噸，換算約減少787公斤PM2.5污染物及大量飛灰、有害物質，將焚燒紙錢所造成的污染減至最低。

清明節返鄉至新營福園祭祖的吳太太說到，過去拜拜都會燒紙錢表達敬意，幾年前看見家扶中心擺攤推廣「以功代金」，發現立意很棒，這幾年來到塔裡拜拜都採以功代金。

環保局長謝世傑表示，「紙錢集中燒」，是提供民眾兼顧民俗並維護空氣品質的配套措施，更盼民眾能採「以功代金」替代燒紙錢，力行環保零污染祭祀，將祭祖、敬天謝神的心回饋社會助弱勢，保護環境也澤蔭子孫福報加倍。