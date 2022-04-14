黑色情人節！撒那「黑」呦　台南光華高中「韓」風來襲

▲台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，自發性地規劃辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」（4月14日）為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。

新冠疫情影響，打亂了許多人出國旅遊計畫，甚至影響到學生的學習活動，台南市光華高中觀光餐飲學程的學生，原本在畢業前都會進行赴韓國的自助旅行，以體會驗證平日所學，包含：辦理出入境手續、購買機票、行程規劃安排、練習以韓語溝通等實務課程，但受制於疫情，所有的規劃都被迫喊停。

窮則變，變則通。在學校協助下，觀光餐飲學程的同學們自發性地規劃辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」（4月14日）為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動，希望透過這場學習活動讓學生更深入地了解韓國文化，也從中增進同學們對活動的設計籌備、行銷規劃和團體合作等多元能力，也讓無法前往親自韓國體驗的同學們，在校內即可體驗象出國一般的韓式氛圍。

韓國的黑色情人節的意義有別於其他的情人節，特別強調的是：一個人也可以好好過生活。讓自己變得更好，未來就可能有更好的結果，希望每個人都能享受「一個人的浪漫」。在這一天，大家可以吃吃黑色的食物，如韓國的黑色炸醬麵、喝喝黑咖啡或是黑巧克力。同學們更發揮創意，製作出許多黑色美食，讓學習融入生活，使生活顯得更佳豐富而有趣味！