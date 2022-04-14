　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黑色情人節！撒那「黑」呦　台南光華高中「韓」風來襲

▲台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，自發性地規劃辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」（4月14日）為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。

新冠疫情影響，打亂了許多人出國旅遊計畫，甚至影響到學生的學習活動，台南市光華高中觀光餐飲學程的學生，原本在畢業前都會進行赴韓國的自助旅行，以體會驗證平日所學，包含：辦理出入境手續、購買機票、行程規劃安排、練習以韓語溝通等實務課程，但受制於疫情，所有的規劃都被迫喊停。

▲台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

窮則變，變則通。在學校協助下，觀光餐飲學程的同學們自發性地規劃辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」（4月14日）為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動，希望透過這場學習活動讓學生更深入地了解韓國文化，也從中增進同學們對活動的設計籌備、行銷規劃和團體合作等多元能力，也讓無法前往親自韓國體驗的同學們，在校內即可體驗象出國一般的韓式氛圍。

▲台南市光華高中觀光餐飲學程的同學們，辦理「韓國週」，以韓國特有的「黑色情人節」為主題，在校內舉辦黑色炸醬麵美食與黑色食物海報設計活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國的黑色情人節的意義有別於其他的情人節，特別強調的是：一個人也可以好好過生活。讓自己變得更好，未來就可能有更好的結果，希望每個人都能享受「一個人的浪漫」。在這一天，大家可以吃吃黑色的食物，如韓國的黑色炸醬麵、喝喝黑咖啡或是黑巧克力。同學們更發揮創意，製作出許多黑色美食，讓學習融入生活，使生活顯得更佳豐富而有趣味！

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
醫公布「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5可怕下場
疫情狂燒　全台341校停課名單一次看
快下載社交距離App　陳時中：不配合其實「有法可罰」！
快訊／桃園巨蛋有確診足跡！　領航猿全體快篩結果出爐
男星「血癌併發心臟病」過世！　碩士學霸為亡弟踏入演藝圈
李明哲關押5年明返台　妻子發聲了
快訊／三重忠孝碼頭浮出男屍　目擊民眾驚嚇報案
快訊／蔡英文最新PCR結果出爐！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山塔塔加鳥類特展登場　特生中心支援19種22隻典藏標本

台南七股工業區耗30年終動工　竟無事業廢棄物焚化爐挨批

黑色情人節！撒那「黑」呦　台南光華高中「韓」風來襲

民進黨台南市議員初選參選人朱明宏　向市黨部陳情要求嚴審參選人資格

北港莊儀團千耳眼爺公、北港進香起火坩　登錄雲林縣無形文化資產

雲林今+0　新竹確診男進香留足跡...來回趴走三宮廟

結合防災淹水感測器　南消六大隊強化淹水區域監控及戰力部署

婦女菁英、議會前輩力挺　媒體人姚正玉完成初選登記

新住民頭家集合　竹市111年度「國國市集」強力招募中

傳承意味濃！蔡宗豪登記參選　謝龍介之友會力挺

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

玉山塔塔加鳥類特展登場　特生中心支援19種22隻典藏標本

台南七股工業區耗30年終動工　竟無事業廢棄物焚化爐挨批

黑色情人節！撒那「黑」呦　台南光華高中「韓」風來襲

民進黨台南市議員初選參選人朱明宏　向市黨部陳情要求嚴審參選人資格

北港莊儀團千耳眼爺公、北港進香起火坩　登錄雲林縣無形文化資產

雲林今+0　新竹確診男進香留足跡...來回趴走三宮廟

結合防災淹水感測器　南消六大隊強化淹水區域監控及戰力部署

婦女菁英、議會前輩力挺　媒體人姚正玉完成初選登記

新住民頭家集合　竹市111年度「國國市集」強力招募中

傳承意味濃！蔡宗豪登記參選　謝龍介之友會力挺

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰：要我出去工作

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

頂規直接破千萬！賓士推「G-Class英雄版越野車」3款式限量25台

徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話

醫公佈「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5可怕下場

入戲《華燈》性侵戲走不出來　「少女蘇慶儀」害怕伊正馬上轉台

布雷克下周一軍初登板　統一3洋投準備合體

等20年！《冰原歷險記》松鼠終於吃到橡實　藍天工作室最終道別

江少慶還在「縮水」？起起伏伏險見8字頭：我也是害怕

梅姬狂襲菲律賓121死！民眾被沖入海逾百失蹤　市長：生還可能性小

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

大甲媽遶境爆確診足跡　顏清標：媽祖攏會化解

為父參戰！韓國瑜戰友女兒登記議員初選

台中新增24處足跡　七期金礦928、高檔義料

苗栗+2！媽媽女兒染疫　停課10天

弘光科大師生2人確診　校園宣布停課3天

染疫公所人員曾進市府開會　市政大樓急清消

新竹確診男進香雲林留足跡　曾走三宮廟

國小同學再聚首　備關東煮供大甲媽香客免費吃

即／雲林縣開第一槍　不跟進中央新停課標準

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕

台南府連地下道15日起開放通行

和順轉運站由市長黃偉哲主持上樑典禮

疫情持續擴大　花蓮緊急啟動3快篩站

更多熱門

相關新聞

民進黨議員初選參選人朱明宏向市黨部陳情

民進黨議員初選參選人朱明宏向市黨部陳情

民進黨台南市議員參選人朱明宏，14日到台南市黨部遞交陳情書，要求台南市黨部嚴格審查參選人資格，不要讓有道德瑕疵的參選人，以詐騙欺瞞的方式通過民調，進而代表民進黨參加2022年市議員選舉，傷害黨的形象。

台南+19　8傳播鏈狂燒...月底前禁止採病

台南+19　8傳播鏈狂燒...月底前禁止採病

台南府連地下道15日起開放通行

台南府連地下道15日起開放通行

家暴男抓姦GPS被發現　現場被逮　

家暴男抓姦GPS被發現　現場被逮　

台南市兩階段海葬優惠

台南市兩階段海葬優惠

關鍵字：

黑色情人節台南光華高中

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

今本土增874例！分佈19縣市

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

不斷更新／「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　恐隨時停賣

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面