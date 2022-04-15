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半夜快篩陽！　1922踢他皮球「自駕就醫」傻眼：多少陽性路上跑？

▲▼確診被踢皮球。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友透露快篩確診結果被衛生所被踢皮球。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

本土疫情大爆發，一位網友半夜發燒快篩陽性，他通報1922後卻被踢皮球，衛生局甚至要他自己開車到醫院急診篩檢，最後PCR陽性確診。這結局也讓他傻眼問「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切？甚至還在路上到處跑？」

網友在臉書爆料公社發文指出，前些日子半夜發燒覺得有異，於是自行快篩結果陽性，他馬上打給1922，沒想到對方要他自己打給衛生所。隔天一早跟衛生所聯絡，結果衛生所又要他跟附近醫院檢疫站聯絡，結果檢疫站又說要通報衛生局，後來衛生局又轉接1922，1922就又要他等通知，最後他才在衛生局得到「自己開車到醫院急診篩檢」的答案。

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▲▼確診被踢皮球。（圖／翻攝爆料公社）

網友傻眼的透露「等到我都篩檢完了1922才回電問我身體狀況，所以我一開始如果乖乖等通知只會等到一句你還好嗎？這效率也太差了吧！」而且不用隔離他也覺得好奇，衛生局則說「沒有匡列就不用。「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切，甚至是還在馬路上到處跑？」

對此其他網友則說「真的很可怕」、「前幾天不是還有人po說簡訊傳過來還是衛生所傳過來叫他去搭車去疫檢 然後她就收到被罰款的簡訊」、「公家單位最擅長的不就是互推責任嗎～。」

▲▼確診被踢皮球。（圖／翻攝爆料公社）

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