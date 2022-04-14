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台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

記者林悅、鄒鎮宇／台南報導

台南新營區一輛載運棺材的小貨車，疑似未將棺材綁好，14日轉彎至復興路時將後斗的棺材甩出，未注意直接開走，後方的大貨車及自小客車因此嚇到停下。對此，警方表示，目前未接獲報案，但仍會依據民眾所提供的畫面，調閱相關資料通知車主開罰。

▲▼台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人。（圖／記者林悅翻攝、翻攝自爆廢公社）

▲有台南網友在路上看到遺失的「棺材」。（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張棺木掉落在路中央的照片詢問，「請問看到有人棺材掉在地上要送警察局嗎？」吸引不少網友留言，「死人覺得害怕，嚇死人」、「見棺發財」、「跑跑卡丁車之靈車甩尾棺材飛」、「屍物招領」、「趁白天趕快用墨斗線彈上去，底部別忘記彈，等到晚上就來不及了」、「可以，但公告6個月後，若無失主領回，就變成你要領回去了」。

▲▼台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人。（圖／記者林悅翻攝、翻攝自爆廢公社）

▲▼小貨車疑似未將棺材綁好，導致過彎時飛出。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人。（圖／記者林悅翻攝、翻攝自爆廢公社）

此外，有網友注意到這副棺木上方有包膜，疑似全新未使用的棺材，「這新的還黏保鮮膜，可以帶回家」、「新的留著自己百年後用」、「不要看不起它，好歹人家身價還有五六萬耶」、「全新未拆…嗯…交警察局吧，時間到沒人認領就你的了」。

對此，台南市警新營分局表示，根據交通處罰條例第30條1項2款，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可開3000元到18000元以下的罰單，由於目前未接獲民眾報案，但仍會依據民眾所提供的畫面，調閱相關資料通知車主開罰。

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