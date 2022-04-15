3剝皮妹貼清純照「網戀」海削百萬　假父母裝可憐助攻榨乾20男

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報，陳姓男子在2020年找來3名正妹，專門在網路上隨機找尋男子下手，先讓對方誤以為墜入愛河，最後在聲稱積欠債務要被賣去酒店陪酒等藉口，要求男子支付費用，警方統計約有20人受害，被騙金額破百萬元。

警方調查，33歲的陳姓男子，找來3名正妹平均年紀24歲，利用交友軟體在網路上結交男網友，假意與對方談戀愛，最後再以藉口積欠債務，要被賣到酒店陪酒，要男子幫忙付錢「贖身」。

▲女子在交友軟體吸引被害人上門，再談起假戀愛騙取被害人財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子還找來女子的「假父母」聲淚俱下，表示在外欠錢，要被害人幫忙支助還錢，共計有20名男子受害，2年多來初估詐騙金額破百萬元，警方在日前循線追查陳嫌等12人到案，訊後依《組織犯罪條例》、加重詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

據悉，被害人當中還有現役軍人，剝皮妹在被害人付出一定金額後就會出面約會、喝咖啡以及看電影，藉機讓被害人誤以為「墜入愛河」，最後掏出更多錢支助剝皮妹。

▲女子向被害人宣稱父母欠債要去酒店賺錢，要求掏錢救援，還設立假購物網要被害人掏錢買高跟鞋。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是有被害人進一步想牽手或者更親密的動作，或者被害人提出「性交易」，剝皮妹就會立刻切斷聯繫消失不見，有名被害人多次支付1、2萬買剝皮妹時數，甚至還有一次大手筆支付42萬元。

剝皮集團還會製作假網站，要求被害人上網幫忙買東西，例如要價數千元的高跟鞋、絨布娃娃，還對被害人聲稱這是「定情物」，等被害人慘遭蠶食鯨吞後，剝皮集團認為被害人快被掏空，就會立刻抽手，並且不會繼續聯繫。

剝皮妹如果發現被害人不吃購物這套，就會表示父母積欠債務，並找來假父母哭訴自己女兒要去酒店還債，還跟被害人約在中山區錦州街的麥當勞，裝成自己在酒店上班，讓被害人心軟主動掏錢。