嘉義少年「居家隔離」無照駕車撞電桿　罰金20萬起跳

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉17歲朱姓少年14日上午8時許無照駕車，在中埔鄉台3線288.2公里處不慎自撞電線桿，警方到場發現該少年為居家隔離匡列對象，恐怕需吃交通違規罰單及防疫罰單，開罰金額初估起跳20萬起跳。

警方表示，17歲朱姓駕駛自用小客車沿中埔鄉台3線北往南方向行駛，因自身駕駛不當，不慎駕車擦撞路邊電線桿，造成朱男右手輕微擦傷，所幸並無大礙，也未與他車發生事故。有關本交通事故案已依規定處理，另交通違規部分將依規定告發，相關肇事原因警方深入調查釐清中。

▲少年「居家隔離」無照駕車外出，依傳染病防治開罰至少20萬起跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

惟警方發現朱男當時為嘉義縣衛生局匡列居家隔離對象，要到4月16日止才解除隔離，警方立即通知中埔鄉衛生所人員到場，並記錄現場情況及檢附相關資料後報請衛生單位裁處，警方另協助朱男返家繼續居家隔離，並告誡朱男務必遵守相關隔離規定。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第21條1項1款規定，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰。

衛生局表示，裁依法開罰處新臺幣二十萬以上一百萬元以下罰鍰，實際金額要依少年跑出來的時間論定。

中埔分局呼籲目前國內疫情仍持續嚴峻，請民眾務必配合中央流行疫情指揮中心公告之相關防疫規定及措施，保護自己也保護他人，藉此共同守護你我家園。