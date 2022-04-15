那個男人好大膽！半夜3點打給陳其邁擾清夢　還想改記者會時間

▲陳其邁半夜有感而發，向市民介紹「潘簡任技正」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情多點齊發，市長陳其邁率防疫團隊早晚開防疫專家會議，下午也親上火線說明最新疫況，而只有「那個男人」敢在半夜打電話給陳其邁，還敢跟市長開口調整記者會時間，那個人就是市民在防疫記者會上最熟悉的「潘簡任技正」。

「市民朋友們一定都熟悉這個身影」，高雄市長陳其邁昨晚特別在臉書發文介紹一名男子，就是防疫記者會上，總是坐在陳其邁右手邊的「潘炤穎簡技」。

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陳其邁說，凡是召開疫情記者會，潘炤穎簡技一定都會出席，清楚說明疫調與疫情。因為他正是在衛生局戰情中心中負責疫調。有疫情以來，高雄市都儘可能調查到可能感染源，快速避免下一波傳染。

▲高雄防疫記者會上，衛生局簡任技正潘炤穎總是有條理地說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

陳其邁憶起這2年多，不管是潘炤穎簡技、何惠彬處長，或是辛苦的衛生局同仁們，工作就是這樣不分日夜，日復一日。有時候有疑似群聚，或是比較複雜的個案時，「晚上2、3點，潘簡技還會打電話跟我說」，有時甚至忙到凌晨4點才回家洗澡，休息不久又回戰情中心上工。

陳其邁表示，其實潘簡技的專業領域是在檢驗，身為醫檢師的他，也負責實驗室。因此會協助根據血清學變化，找出可能的案例。

陳其邁說，前幾天，潘炤穎簡技很不好意思的問，能不能稍微調整某天的記者會時間？我們問，為什麼？他才說，突然想起自己當天要研究所口試。高雄的防疫與疫調，正是靠每一位認真的同仁一起建構起來，為了我們生活著、眷戀著的城市，用專業守護與打拚。