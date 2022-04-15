上海老翁求助送醫　基層幹部失控回應：我真的無能為力

記者魏有德／綜合報導

上海一名82歲老翁確診後在家服用藥物治療，不過，他開始出現體溫上升及身體不適的症狀後，打電話向居委會反應，希望能安排就醫。居委會幹部張臻在電話中提出基層的困難，隨後語氣越來越重，「您都反應過了，您看有結果嗎；我也很著急、我也很憤怒、我也很生氣，我無能為力....。」錄音曝光後，外界對張臻的失控反應給予同情，也讓整起事件引起高層關注。

▲上海疫情持續，基層幹部直面民眾，承受極大壓力。（圖／CFP）

《九派新聞》報導，據徐匯區最新消息，4月13日下午，于老先生（82歲確診翁，下同）已經在徐匯區疾控部門安排下，轉運至區級定點醫療機構第八人民醫院收治。

對於在電話裡失控的行為，張臻表示，在于老師確診後，多次和他進行電話溝通，也曾穿防護服上門送藥，「在接到電話前，剛好應急處理完三件事，包括電話中提到的孕婦轉運、為一位高齡過世老人料理後事等，對我後來的情緒是有影響的。」

▲上海第一線抗疫幹部希望民眾能增加理解，共同渡過疫情。（圖／CFP）

據了解，張臻自3月12日起已30多天沒有回家，想念身在浦東的父母、妻子和年僅4歲的女兒。張臻表示，「反正就一天睡兩三個小時吧，大家互相理解吧，上海一定會挺過去的。」

在曝光的錄音檔裡，可以感受到上海在疫情下，基層幹部的為難之處，老翁也發自內心地向張臻表達謝意。張臻提到，他接觸的不僅是這個個案，他看到的是無數個家庭，「我真的很無奈，比你更傷心，對不起于老師，我真的無能為力，我也不知道上海為什麼變成這樣....。」

張臻提醒，大部分老人在封控前所配的常用藥物，都是根據此前發佈的浦西4月1日至5日這個時長來儲備，「現在已經是4月13日，很多老人的常用藥即將耗盡，代配藥的需求缺口非常大，這是眼前非常大的問題。」