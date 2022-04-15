「短期內不會結束！」　權威醫2理由預估：台灣是丘陵式疫情

▲專家認為，本土疫情短期內不會結束。（示意圖／美聯社）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎昨天以「困難」2字來回應6月底疫情是否會終結，並說，差不多要半年的時間，流行曲線才會變得較低度。他在節目上也再度指出，其他國家的疫情是「高山式」，但台灣的情況，因為爬坡、下降速度都稍慢一些，這種「丘陵式」疫情短期內可能不會結束。

李秉穎在《年代向錢看》提到，其實未來疫情走向他個人一向不太願意預測，主要是有太多不確定因素，但原則上，國內的防疫仍是有強度的，不像有些國家已經完全放棄防疫，即便是確診者，出門也不會受限。

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李秉穎預期，國內疫情的上升速度應該是會比國外緩一些，但這樣的情況有好有壞，其他國家呈現的是「高山式」疫情，我們則是「丘陵式」，前者從開始上坡到下坡，大約經歷4至5個月，換言之，疫情開始採取解封、流行後，要回到爆發前的水準，整體要花4至5個月左右的時間。

但台灣的狀況，李秉穎認為，我們的爬坡速度相較別人是慢一些，下降的速度也會慢一點，所以整體的時間會再拖長，也就是說，「短期內我們現在所面臨的疫情可能不會結束。」

不過，這樣上升會到什麼程度，李秉穎坦言「不曉得」，他估計病例會破千，但是否會達到破萬的程度真的難以預料。