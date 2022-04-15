高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

▲高雄特定娛樂場所復業首日，小姐排隊等稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發娛樂場所群聚，市長陳其邁下令，員工顧客擴大採檢，15日全體員工應持有PCR陰性證明才能恢復營業。今日凌晨是復業第一天，警察局也動員強化防疫稽查，確認從業人員開店前都進行快篩，且持PCR陰性證明，而消費者入內也需打滿3劑疫苗。

高雄市政府為防堵疫情擴散，宣布特定娛樂場所擴大篩檢7天，篩檢對象包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、理容院等從業人員。

▲▼高雄特定娛樂場所復業首日，警方店進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

為避免疫情傳播，特定娛樂場所於4月15日復業時，除了所有從業人員皆要持4月6日至14日的PCR證明外，更要求要進行當日快篩，確定為陰性後使得從業，以避免無症狀者造成新的一波疫情，而所有消費者入內消費時也需打滿三劑疫苗才得以入內。

新興分局於4月15日規劃警力，兵分多路擴大實施稽查勤務，前往新興區、前金區內特定娛樂場所執行稽查，展示防堵疫情，守護市民安全的決心；此次擴大防疫稽查專案勤務共計前往新興區與前金區共27間特定娛樂場所執行稽查，轄內多數娛樂場所業者對於防疫措施相當配合，於開店前皆有對於服務人員進行快篩，檢視從業人員PCR陰性證明，亦都符合防疫規範。

新興分局長古瑞麟表示，疫情變化相當快速，呼籲業者務必遵守各項防疫新措施，從業人員因與消費者在密閉空間近距離接觸，務必要配合疫情防疫規範，落實員工健康管理以及實聯制，若有發現違規，本分局將會蒐證函請相關局處審認裁處。