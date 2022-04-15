　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

▲高雄特定娛樂場所復業首日。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄特定娛樂場所復業首日，小姐排隊等稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發娛樂場所群聚，市長陳其邁下令，員工顧客擴大採檢，15日全體員工應持有PCR陰性證明才能恢復營業。今日凌晨是復業第一天，警察局也動員強化防疫稽查，確認從業人員開店前都進行快篩，且持PCR陰性證明，而消費者入內也需打滿3劑疫苗。

高雄市政府為防堵疫情擴散，宣布特定娛樂場所擴大篩檢7天，篩檢對象包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、理容院等從業人員。

▲高雄特定娛樂場所復業首日。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄特定娛樂場所復業首日，警方店進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄特定娛樂場所復業首日。（圖／記者許宥孺翻攝）

為避免疫情傳播，特定娛樂場所於4月15日復業時，除了所有從業人員皆要持4月6日至14日的PCR證明外，更要求要進行當日快篩，確定為陰性後使得從業，以避免無症狀者造成新的一波疫情，而所有消費者入內消費時也需打滿三劑疫苗才得以入內。

新興分局於4月15日規劃警力，兵分多路擴大實施稽查勤務，前往新興區、前金區內特定娛樂場所執行稽查，展示防堵疫情，守護市民安全的決心；此次擴大防疫稽查專案勤務共計前往新興區與前金區共27間特定娛樂場所執行稽查，轄內多數娛樂場所業者對於防疫措施相當配合，於開店前皆有對於服務人員進行快篩，檢視從業人員PCR陰性證明，亦都符合防疫規範。

▲高雄特定娛樂場所復業首日。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局長古瑞麟表示，疫情變化相當快速，呼籲業者務必遵守各項防疫新措施，從業人員因與消費者在密閉空間近距離接觸，務必要配合疫情防疫規範，落實員工健康管理以及實聯制，若有發現違規，本分局將會蒐證函請相關局處審認裁處。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／國道3號車禍！　車流回堵3公里
快訊／蔡英文接見美參院訪團　國台辦回應了
一圖懂輕重症分流！　「這4類人」才送醫
快訊／單日破百！　桃園新增本土確診100+
全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看
高雄娛樂圈開工！爆乳短裙妹「露辣腿快篩」排排站
LIVE／本土今傳破1200例　北北桃累積已破3600
快訊／「放棄台灣就是放棄自由民主」　葛萊姆：是時候讓中國付出
姓名「這4字」中任1字　免費吃龍蝦！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

慣竊身揹3條通緝繼續偷　下手「快狠準」...雙北摸2個月11人遭殃

辣妹騎自行車摔倒！　噁男假好心上前扶一把...下秒狂摸大腿胸部

國軍岡山醫院爆貪污！信封收賄標數字　主任貪184萬無罪改判8年

毒販擁槍毒被逮「下游也一併遭殃」　2人隨身帶「解癮神器」

高雄音樂老師「渾蛋、白癡」掛嘴上　上百小學生被罵到不敢上學

3剝皮妹貼清純照「網戀」海削百萬　假父母裝可憐助攻榨乾20男

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

慣竊身揹3條通緝繼續偷　下手「快狠準」...雙北摸2個月11人遭殃

辣妹騎自行車摔倒！　噁男假好心上前扶一把...下秒狂摸大腿胸部

國軍岡山醫院爆貪污！信封收賄標數字　主任貪184萬無罪改判8年

毒販擁槍毒被逮「下游也一併遭殃」　2人隨身帶「解癮神器」

高雄音樂老師「渾蛋、白癡」掛嘴上　上百小學生被罵到不敢上學

3剝皮妹貼清純照「網戀」海削百萬　假父母裝可憐助攻榨乾20男

《社內相親》金旻奎超呆萌！　韓服約會「褲子狂掉」委屈奶音急解釋

《法環》女武神殺手降臨…壺頭哥Let me solo her助新手過噩夢

打探鄰居驚見「魚塭改建房子」　內行曝1必用地基：要看到圖

疫情推升電子業發展　「竹科門戶」房價漲6成站穩5字頭

估7、8月有機會解除隔離　台灣虎航今起大舉招募機師、客艙組員等人才

快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

莫斯科號沉沒！專家：烏克蘭能靠飛彈「釘住」黑海俄軍

潛入地球最深處破世界紀錄！　海溝「驚見廢棄生鏽油桶」駭人場面

高雄鳳山、前鎮小港初選民調出爐　邁盟、湧言會各有斬獲

李明哲案全經過！赴陸訪友變「坐牢5年」今返台　人權爭議謎團待解

社會熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

男「網路吃到飽」遭降速9成　怒告台灣之星

快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　台南私刑球棒隊落網

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

停車被開10元收費單　他爆氣狂追開單員

即／台61線4車撞一團！1車燒成火球　一度全線封閉

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭

高雄娛樂場所開工！爆乳妹露辣腿排隊快篩

「八號分機」擄人勒贖殺人重犯　高雄落網

北車女子驚悚墜落月台　臥軌畫面曝光

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

綁匪要不到1500萬　捆車上潑油燒死肉票

台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

更多熱門

相關新聞

本土疫情「短期內不會結束」　權威醫2理由預估

本土疫情「短期內不會結束」　權威醫2理由預估

中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎昨天以「困難」2字來回應6月底疫情是否會終結，並說，差不多要半年的時間，流行曲線才會變得較低度。他在節目上也再度指出，其他國家的疫情是「高山式」，但台灣的情況，因為爬坡、下降速度都稍慢一些，這種「丘陵式」疫情短期內可能不會結束。

那個男人好大膽！半夜3點打給陳其邁擾清夢

那個男人好大膽！半夜3點打給陳其邁擾清夢

國軍總醫院收賄　急診部主任無罪逆轉判8年

國軍總醫院收賄　急診部主任無罪逆轉判8年

估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能

估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能

單日確診23　台東急篩197人結果曝

單日確診23　台東急篩197人結果曝

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁八大場所陰性快篩PCR

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

阿Ben半夜笑了「被塔綠班出征初體驗」

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

阿Ben首發文：要承認自己的眼界有限

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面