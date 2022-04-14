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新北「輕症居家隔離」變到處都危險？衛福部：還是要遵守防疫規定

▲▼衛福部次長石崇良。（圖／記者許展溢攝）

▲衛福部次長石崇良。（資料照／記者許展溢攝）

文／中央社

新北市啟動輕症確診個案居家照護，遭質疑可能變成到處都危險。衛生福利部次長石崇良今天表示，輕症確診者進行居家照護，還是要遵守防疫規定，包含10天內都是在家一人一室的隔離，其他同住家人也是一樣作居家隔離。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行菸害防制法修正草案公聽會；石崇良會前接受媒體聯訪，作上述表示。

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外傳有民進黨台北市議員初選參選人在居家隔離期間，卻「趴趴走」，石崇良說，這涉及地方疫調，不便透露，若違反防疫規定，會依傳染病防治法開罰。

媒體詢問，有醫師擔憂新北市的防疫採輕症在家，未來可能變成到處都危險；石崇良說，如果啟動輕症確診者進行居家照護，還是要遵守防疫規定，包含10天內都是在家一人一室的隔離，其他同住家人也是一樣作居家隔離，不應該有到處趴趴走的情形。

疫情發展受關注，今天本土確診數是否會破千例；石崇良指出，下午記者會會宣布。

外傳總統蔡英文醫療小組召集人陳振文可能接任衛福部長；石崇良說，最近這些人事傳聞很多，大家參考。

談到今天的公聽會，石崇良說，菸害防制法已經多年未修，隨著這幾年新興菸品不斷出現，因此有趕快修訂的必要，希望透過今天的公聽會，再次凝聚共識，通過修法。

石崇良表示，所有政策都是基於科學證據，也要考量實務可行，這次行政院推出的修法版本，就是以此基礎下推出，希望獲得最大的社會共識，盡快完成修法。

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